Spielefest in Fladungen: Ein Paradies für Kinder und Familien
FLADUNGEN – Am Wochenende des 16. und 17. Mai 2026 verwandelt sich das Fränkische Freilandmuseum Fladungen in eine riesige Spiellandschaft. Von 10 bis 17 Uhr erwartet die Besucher unter dem Motto „Mitmachspaß für Groß und Klein“ eine bunte Mischung aus historischen Zeitvertreiben und modernen Spielattraktionen.
Das Programm schlägt eine Brücke zwischen den Generationen und lädt dazu ein, den Alltag früherer Zeiten spielerisch zu entdecken.
Highlights: Murmiland und historische Spiele
Ein besonderer Anziehungspunkt ist die mobile Mitspielausstellung „Murmiland“. Hier können faszinierende Murmelburgen, aufwendige Kugelbahnen und Murmelflipper nicht nur bestaunt, sondern aktiv bespielt werden.
Wer wissen möchte, wie Kinder vor 100 Jahren ihre Freizeit verbrachten, kann sich bei traditionellen Spielen wie dem „Schussern“ (Murmelspiel) oder dem „Stöckeln“ versuchen. In der Aktionsscheune stehen zudem Klassiker wie Mühle, Domino, Schach und „Mensch ärgere dich nicht“ bereit. Am Sonntag wird das Angebot durch den Spieletreff der vhs Rhön-Grabfeld ergänzt, der moderne Brettspiele vorstellt.
Action, Geschicklichkeit und Gewinnchancen
Für alle, die sich gerne bewegen, bietet das Museumsgelände zahlreiche Stationen:
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Klassiker: Gummitwist, Dosenwerfen und eine Wurfbude.
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Wettkämpfe: Sackhüpfen, Stelzenlauf und Tauziehen am Riesentau für Gruppen.
Besonderer Anreiz: Jeder Gast erhält an der Kasse einen Laufzettel. Wer fleißig Sticker an den verschiedenen Stationen sammelt und seine Karte füllt, nimmt an einem Gewinnspiel mit Überraschungspreisen teil.
Verpflegung für kleine und große Spieler
Für Pausen zwischendurch ist bestens gesorgt. Neben süßen und salzigen Leckereien direkt im Museumsgelände laden das Brotzeitstübchen in der Hofstelle aus Oberbernhards sowie der Biergarten des Museumswirtshauses „Zum Schwarzen Adler“ zur Stärkung ein.
Termin-Check:
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Wann: 16. & 17. Mai 2026, jeweils 10:00 – 17:00 Uhr
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Wo: Fränkisches Freilandmuseum Fladungen
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Special: Laufzettel mit Gewinnspiel für alle Besucher
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