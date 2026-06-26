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Spielenachmittag für alle Generationen in Haßfurt

26. Juni 2026Letztes Update 26. Juni 2026
Spielenachmittag für alle Generationen in Haßfurt
Bild von Alexa auf Pixabay
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Keiler Helles

HAẞFURT – Das Mehrgenerationenhaus Haßfurt lädt in Kooperation mit dem Seniorenbeirat der Stadt zu einem geselligen Spielenachmittag ein. Alle Generationen sind herzlich dazu eingeladen, gemeinsam zu spielen, zu verweilen und den Nachmittag bei Kaffee und Kuchen zu genießen.

Details zur Veranstaltung

Teilnahmeinformationen

  • Ablauf: Die Teilnahme ist offen gestaltet. Wer möchte, kann gerne eigene Lieblingsspiele mitbringen.

  • Anmeldung: Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

  • Kontakt: Bei Rückfragen steht das Mehrgenerationenhaus unter der Telefonnummer 09521 / 9528250 oder per E-Mail an mghhassfurt.kv-has@brk.de zur Verfügung.


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