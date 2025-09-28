Spielende Kinder verursachen Polizeieinsatz
KITZINGEN – Spielende Kinder haben am Samstagnachmittag in einem Selbstbedienungsladen in der Kaiserstraße einen Polizeieinsatz ausgelöst. Anwohner meldeten der Polizei, dass mehrere Jugendliche im Verkaufsraum randalieren und mit einer augenscheinlichen Softair-Pistole hantieren würden. Die flüchtende Gruppe, bei der es sich um einen 12-Jährigen und seine gleichaltrigen Begleiter handelte, konnte kurz darauf ergriffen werden.
Bei der Kontrolle der Jugendlichen wurde festgestellt, dass der 12-jährige Junge tatsächlich eine Softair-Pistole mit sich führte. Da das Führen einer sogenannten „Anscheinswaffe“ in der Öffentlichkeit eine Ordnungswidrigkeit darstellt und untersagt ist, wurde die Softair-Pistole von den Beamten abgenommen und sichergestellt.
Der Junge wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen seinen Eltern übergeben.
