Spielende Kinder verursachen Polizeieinsatz

28. September 2025Letztes Update 28. September 2025
Bild von Micah Chelf auf Pixabay
KITZINGENSpielende Kinder haben am Samstagnachmittag in einem Selbstbedienungsladen in der Kaiserstraße einen Polizeieinsatz ausgelöst. Anwohner meldeten der Polizei, dass mehrere Jugendliche im Verkaufsraum randalieren und mit einer augenscheinlichen Softair-Pistole hantieren würden. Die flüchtende Gruppe, bei der es sich um einen 12-Jährigen und seine gleichaltrigen Begleiter handelte, konnte kurz darauf ergriffen werden.

Bei der Kontrolle der Jugendlichen wurde festgestellt, dass der 12-jährige Junge tatsächlich eine Softair-Pistole mit sich führte. Da das Führen einer sogenannten „Anscheinswaffe“ in der Öffentlichkeit eine Ordnungswidrigkeit darstellt und untersagt ist, wurde die Softair-Pistole von den Beamten abgenommen und sichergestellt.

Der Junge wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen seinen Eltern übergeben.

