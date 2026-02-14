SpieleWochen im JuKuZ Bad Kissingen: Brettspiele und DIY-Angebote in den Faschingsferien

BAD KISSINGEN – Vom 16. bis 21. Februar 2026 lädt das Jugend- und Kulturzentrum Bad Kissingen zu den beliebten SpieleWochen ein, bei denen über 1.000 Brett- und Gesellschaftsspiele kostenlos zur Verfügung stehen. Das abwechslungsreiche Programm des Referats Jugend, Familie und Soziales bietet neben Spieleklassikern und Neuheiten auch kreative DIY-Aktionen, Turniere sowie eine Ferienbetreuung für Kinder an.

Besucher können täglich von 13:00 bis 19:00 Uhr (Samstag mit Open End) ohne Anmeldung vorbeikommen und Titel wie „Topp die Torte“ oder „Bomb Busters“ ausprobieren. Ergänzt wird das Angebot durch Bastelstationen für eigene Spiele sowie kulinarische Verpflegung am Imbissstand, die am Samstag durch Burger und Live-Musik ab 20:00 Uhr abgerundet wird. Für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren gibt es zudem von Mittwoch bis Freitag eine kostenpflichtige Ferienbetreuung. Das vollständige Programm findest du unter www.badkissingen.de/spielewochen, Anmeldungen für die Betreuung sind unter www.badkissingen.ferienprogramm-online.de möglich oder telefonisch unter 0971 807-4301 zu erfragen.