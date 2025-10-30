Auto IU

Spielmobil und Brettspielenachmittag in den Herbstferien

30. Oktober 2025Letztes Update 30. Oktober 2025
Foto: Kreisjugendring Haßberge, Manuel Waldenmeier
LANDKREIS HASSBERGE – Das Spielmobil des Kreisjugendrings Haßberge (KJR) stattet vor der Winterpause in den Herbstferien 2025 noch zwei Kommunen einen Besuch ab. Das offene und kostenlose Angebot richtet sich an Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren.

Das Spielmobil-Team bietet jede Menge Spiel, Spaß und Action:

Ort Datum Zeit
Friesenhausen Montag, 03.11. bis Dienstag, 04.11. 10:00 bis 15:00 Uhr
Stettfeld Mittwoch, 05.11. bis Donnerstag, 06.11. 10:00 bis 15:00 Uhr

Die Teilnahme ist kostenlos und eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das Kommen und Gehen der Kinder liegt in der Verantwortung der Eltern.

BrettSpiele on Tour

Das Spielmobil-Team bietet in der dunklen Jahreszeit unter dem Motto „BrettSpiele on Tour“ zusätzliche kostenlose Spielenachmittage für Kinder ab 7 Jahren an.

  • Termin in den Herbstferien: Freitag, 07.11., von 15:00 bis 18:00 Uhr in der Feuerwehr Gädheim.

Da die Plätze begrenzt sind, ist hierfür eine Voranmeldung spätestens einen Tag vor der Veranstaltung notwendig. Die Anmeldung erfolgt direkt beim KJR Haßberge bei Tamara Gräb (Tel.: 09521/951685, E-Mail: info@kjr-has.de). Den Flyer mit weiteren Terminen gibt es unter www.kjr-has.de.

