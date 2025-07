Spielplan 2025/2026 der 3. Liga veröffentlicht: RWE und 1860 eröffnen

ESSEN/SCHWEINFURT – Die Saison 2025/2026 in der 3. Liga wird an der Hafenstraße eröffnet. Rot-Weiss Essen empfängt zum Start der 18. Spielzeit am Freitag, 1. August, den TSV 1860 München um den ehemaligen Nationalspieler Kevin Volland. Es ist das Duell von zwei großen Traditionsklubs und früheren Deutschen Meistern – und damit gleich das erste große Highlight der neuen Saison. Anstoß ist um 19 Uhr. MagentaSport überträgt exklusiv live und zeigt die Partie frei empfangbar für alle Fans.

Der heute vom DFB veröffentlichte Spielplan der 3. Liga hat zum Auftaktwochenende am 2. und 3. August weitere attraktive Begegnungen zu bieten: Der FC Erzgebirge Aue empfängt den F.C. Hansa Rostock, der FC Energie Cottbus trifft zuhause auf den 1. FC Saarbrücken, der VfL Osnabrück bestreitet sein erstes Heimspiel gegen Alemannia Aachen. Zweitliga-Absteiger SSV Jahn Regensburg gastiert am 1. Spieltag zum bayerischen Duell beim FC Ingolstadt.

Die zeitgenauen Ansetzungen der ersten beiden Spieltage gibt der DFB nächste Woche bekannt. Die für die Terminierungen nötige Abstimmung mit den zuständigen Sicherheitsbehörden kann erst im Anschluss an die Ansetzung der ersten beiden Spieltage in der 2. Bundesliga beginnen. Die Veröffentlichung der Ansetzungen in der 3. Liga soll so zeitnah wie möglich folgen.

Die Anstoßzeiten an den Regelspieltagen bleiben unverändert. Nach der Partie am Freitagabend (ab 19 Uhr) finden weiterhin sechs Spiele samstags statt. Fünf davon werden um 14 Uhr angepfiffen, eine weitere Begegnung folgt um 16.30 Uhr. Komplettiert wird jeder am Wochenende angesetzte Spieltag mit drei Begegnungen am Sonntag (13.30, 16.30 und 19.30 Uhr). An Wochenspieltagen werden dienstags und mittwochs jeweils fünf Spiele ausgetragen, alle ab 19 Uhr.

Den ersten beiden Spieltagen der 3. Liga schließt sich die erste Runde im DFB-Pokal vom 15. bis 18. August an. In die Winterpause gehen die Drittligisten am 21. Dezember nach dem 19. Spieltag. In der Hinrunde sind zwei Wochenspieltage eingeplant (16./17. September und 30. September/1. Oktober). In den drei Länderspielperioden im September, Oktober und November macht die 3. Liga jeweils Pause.

Der Start in die Rückrunde erfolgt am 16. Januar 2026. Die zweite Saisonhälfte sieht ebenfalls zwei Wochenspieltage vor – am 3./4. März und am 7./8. April. Der letzte Spieltag der Saison für die 20 Drittligisten ist auf Samstag, 16. Mai 2026, terminiert. Dort werden wie gewohnt alle zehn Spiele samstags zeitgleich angepfiffen.

Alle Spiele der 3. Liga sind auch in der Saison 2025/2026 live bei MagentaSport zu sehen. 312 der 380 Partien zeigt MagentaSport exklusiv, 68 Spiele laufen zusätzlich live im frei empfangbaren Fernsehen bei der ARD und ihren 3. Programmen. Die ARD und die Landesrundfunkanstalten haben das Recht, zwei Livespiele pro Wochenende zu übertragen. Highlightrechte an der 3. Liga halten darüber hinaus Sky und DAZN.

Rahmenspielplan 3. Liga 2025-2026