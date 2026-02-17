Spielzeugwaffe löst Polizeieinsatz aus: 16-Jähriger nach Streitigkeit festgenommen
KARLSTADT, LKR. MAIN-SPESSART – Ein 16-jähriger Jugendlicher hat am Sonntagabend gegen 19:00 Uhr am Bahnhofsplatz einen Polizeieinsatz ausgelöst, nachdem er bei einem Streit eine vermeintliche Schusswaffe gezogen hatte. Eine aufmerksame Passantin beobachtete die Bedrohung und verständigte sofort den Notruf, woraufhin mehrere Streifen der Polizei Karlstadt zum Einsatzort eilten.
Der junge Mann konnte vor Ort vorläufig festgenommen werden, wobei eine Durchsuchung zunächst keine Waffe zutage förderte. In seiner späteren Vernehmung räumte der 16-Jährige schließlich ein, dass es sich bei dem silbernen Gegenstand lediglich um eine Spielzeugwaffe gehandelt habe.
Die Polizei Karlstadt ermittelt nun wegen Bedrohung und bittet Zeugen, die Angaben zum genauen Tatablauf oder zur Identität des noch unbekannten Geschädigten machen können, sich unter der Telefonnummer 09353/9741-0 zu melden.
