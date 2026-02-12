Spoiler zerkratzt und zwei Unfallfluchten im Stadtgebiet Würzburg – Gibt es Zeugen?

WÜRZBURG / GROMBÜHL. Am Mittwoch parkte ein weißer Mercedes CLS in einer Tiefgarage eines Fitnessstudios in der Nürnberger Straße. Zwischen 20:00 Uhr und 22:00 Uhr wurde der Heckspoiler des Pkw dort durch einen Unbekannten mutwillig mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt, sodass ein Schaden von circa 500 Euro entstand.

WÜRZBURG / FRAUENLAND. In der Schellingstraße kam es am Mittwoch, gegen 20:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem schwarzen Volvo und einem E-Bike-Fahrer eines Lieferdienstes. Der Volvo wollte dort nach links in die Keesburgstraße abbiegen, als ihm unvermittelt der Fahrradfahrer, aus der Keesburgstraße kommend, in die linke Fahrzeugseite prallte und stürzte. Anschließend stieg er wieder auf und entfernte sich mit dem weißen E-Bike mit schwarzem Akku unerlaubt von der Unfallstelle. Der Fahrradfahrer trug eine auffällige orangene Jacke und einen passenden Rucksack. Durch den Zusammenstoß wurde die linke Seite des Fahrzeugs teilweise eingedrückt. Die Schadenshöhe wird auf 3.500 Euro geschätzt.

WÜRZBURG / INNENSTADT. Ein schwarzer Opel, der in einem Parkhaus am Oberen Mainkai parkte, wurde am Mittwoch zwischen 10:30 Uhr und 12:20 Uhr, durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Dem Sachstand nach touchierte ein links neben dem Opel parkender Pkw diesen beim Ein- oder Ausparken an der linken hinteren Seite. Das möglicherweise rote Auto entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

Das könnte Dich auch interessieren: Tipp: Der Philips Fusselrasierer gibt deiner Kleidung ihr Leben zurück Deine Lieblingsstücke sehen durch lästige Knötchen und Fussel alt und abgenutzt aus? Mit dem Philips Fusselrasierer entfernst du Pilling im Handumdrehen und lässt deine Textilien wieder wie neu erstrahlen. Dank der Kombination aus hoher Drehzahl und sicherer Anwendung ist er der perfekte Retter für Günstig und saugstark: Power-Akku-Staubsauger - Maximale Saugkraft für dein sauberes Zuhause Mit beeindruckenden 45.000 Pa Saugkraft und einem 550W starken Motor sagst du Schmutz, Staub und hartnäckigen Tierhaaren auf jeder Oberfläche den Kampf an. Dieser kabellose Staubsauger bietet dir zum sagenhaft günstigen Preis bis zu 65 Minuten Laufzeit und ein smartes Display, damit du die Reinigung

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel. 0931/457-2230 entgegen.