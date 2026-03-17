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Sport-Highlight am Main: MainCityRun und MainCityTriathlon stehen bevor

17. März 2026Letztes Update 17. März 2026
Sport-Highlight am Main: MainCityRun und MainCityTriathlon stehen bevor
Symbolfoto: 2fly4
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SCHWEINFURT – Am 16. und 17. Mai 2026 verwandelt sich der Schweinfurter Baggersee wieder in ein Zentrum für Breiten- und Spitzensport. Die Abteilung Laufen-Triathlon der TG 48 Schweinfurt lädt zum diesjährigen MainCityRun und MainCityTriathlon ein, bei denen erneut Tausende Sportbegeisterte und hochkarätige Athleten erwartet werden.

Du kannst dich am Samstag auf ein vielfältiges Laufprogramm freuen: Neben den Kinderläufen und dem beliebten Firmenlauf stehen der 10-km-Hauptlauf sowie der Halbmarathon auf dem Plan, zu denen insgesamt mehr als 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet werden. Der Sonntag steht ganz im Zeichen des Triathlons, wobei Wettkämpfe über die Jedermann- (Sprint-) und die Olympische Distanz ausgetragen werden.

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Ein besonderes sportliches Ausrufezeichen setzen die D-A-CH-Meisterschaften auf der Sprintdistanz, bei denen die besten Para-Triathleten ermittelt werden. Zudem unterstreicht die Veranstaltung ihren inklusiven Charakter, indem Sportlerinnen und Sportlern von Special Olympics die Teilnahme an sämtlichen Lauf- und Triathlonwettbewerben ermöglicht wird. Die TG 48 Schweinfurt lädt herzlich zur Berichterstattung über dieses sportliche Wochenende ein.

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