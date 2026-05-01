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Sport-Wochenende am Baggersee: MainCityRun und Triathlon in Schweinfurt

1. Mai 2026Letztes Update 1. Mai 2026
Sport-Wochenende am Baggersee: MainCityRun und Triathlon in Schweinfurt
Foto: Michael Pfister
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SCHWEINFURT – Die TG 48 Schweinfurt lädt zur fünften Auflage ihrer beliebten Doppelveranstaltung ein. Am kommenden Wochenende verwandelt sich das Erholungsgelände am Schweinfurter Baggersee in eine Arena für über 2.800 Sportlerinnen und Sportler.

Unter dem Motto „Von Sportlern für Sportler“ kombiniert die Abteilung Laufen-Triathlon den AOK-MainCityRun am Samstag mit dem Deutschen Dienstrad MainCityTriathlon am Sonntag. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Inklusion: Durch vollgesperrte Strecken können auch Athleten mit Einschränkungen sowie Special Olympics Sportler an allen Wettbewerben teilnehmen.

Samstag: AOK-MainCityRun

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Erwartet werden über 2.000 Teilnehmer, die auf naturnahen Wegen entlang des Sees und durch das Schwebheimer Wäldchen laufen.

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  • Wettbewerbe: Bambini-Läufe, Schülerläufe (1,3 km und 3,1 km), 5 km Firmenlauf, 10 km Hauptlauf sowie Halbmarathon.

  • Status: Der Grundschullauf ist bereits ausgebucht.

Sonntag: MainCityTriathlon

Rund 800 Athleten kämpfen auf der Sprint- und der Olympischen Distanz um die Siege.

  • Meisterschaften: Die TG 48 ist erneut Gastgeber für die Bayerischen Meisterschaften sowie die D-A-CH Meisterschaften (Deutschland, Österreich, Schweiz) im Para Triathlon.

  • Strecke: Geschwommen wird im Baggersee, die Radstrecke führt durch das Maintal sowie die Gemeinden Grafenrheinfeld, Schwebheim und Gochsheim.

  • Status: Die Olympische Kurzdistanz ist bereits ausgebucht.

Infos für Kurzentschlossene und Zuschauer

Wer noch teilnehmen möchte, kann sich für die freien Laufdistanzen oder den Sprinttriathlon online anmelden:

Vorbereitung: An den Sonntagen am 3. Mai und 10. Mai 2026 finden jeweils um 9:00 Uhr Vorbereitungsläufe (5 und 10 km) statt. Treffpunkt ist der Steg am Nordufer des Baggersees.

Zuschauer sind herzlich willkommen, um die Athleten anzufeuern und das spannende Wettkampfflair direkt am See zu genießen.

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