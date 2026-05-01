Sportliche Neuausrichtung beim FC 05: Jan Gernlein wird neuer Cheftrainer
SCHWEINFURT – Der 1. FC Schweinfurt 05 stellt die Weichen für die Zukunft: Jan Gernlein übernimmt ab der kommenden Saison den Posten des Cheftrainers bei den „Schnüdeln“. Unterstützt wird der 33-Jährige bei der anstehenden Kaderplanung von Jürgen Hein, der als erfahrener Fußballfachmann zum Verein zurückkehrt.
Mit Gernlein setzen die Verantwortlichen auf ein bekanntes Gesicht mit tiefer regionaler Verwurzelung. Der A-Lizenz-Inhaber war bereits als Jugendtrainer, Co-Trainer und Interimscoach für den FC tätig. Zuletzt feierte er Erfolge beim FC Eintracht Bamberg, den er in die Regionalliga führte und dort zum Klassenerhalt begleitete.
Fokus auf Nachwuchs und Identifikation
Gernlein betont bei seiner Rückkehr die Vorfreude auf das besondere Umfeld in Schweinfurt. Sein Hauptaugenmerk liegt nun darauf, zeitnah eine schlagkräftige Mannschaft für die neue Spielzeit zusammenzustellen. Dabei soll insbesondere die Verzahnung zwischen dem Nachwuchsbereich und der ersten Mannschaft gestärkt werden, um jungen Talenten aus der Region eine Perspektive zu bieten.
Unterstützung durch Ex-Profi Jürgen Hein
An Gernleins Seite agiert vorerst Jürgen Hein. Der 51-Jährige, der einst selbst für Schweinfurt in der 2. Bundesliga auflief und Erfahrungen beim FC Bayern München II sammelte, bringt ein großes Netzwerk in die sportliche Leitung ein. Er wird den Verein aktuell vor allem bei Spielergesprächen und der Kaderstrukturierung unterstützen.
Klare Strategie für die neue Saison
Vorstandsmitglied Dominik Groß zeigt sich optimistisch über die neue Konstellation. Man habe eine Lösung gefunden, die frische Impulse mit regionaler Kompetenz vereint. Ziel ist es nun, unter Einhaltung klarer Budgetvorgaben die Basis für eine ambitionierte Mannschaft zu schaffen. Mit der Besetzung der sportlichen Leitung ist der erste wichtige Schritt getan, die Kaderplanung läuft ab sofort auf Hochdruck.
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