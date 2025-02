Sporttag am Bergl und das DFB Paule-Schnupperanzeichen vom DFB

SCHWEINFURT – Am 18. Februar 2025 war es für die Kinder der ersten beiden Schulklassen der Albert-Schweitzer-Schule ein besonderer Tag. Der FC Schweinfurt 05 hatte sich angemeldet, um einen Sporttag mit den Kindern im Stadtteil Bergl durchzuführen.

Gemeinsam sollte an diesem Tag das DFB Paule Schnupperabzeichen abgelegt werden. Besonders erfreulich war, dass die Mädchen- und Damenfußballabteilung des FC Schweinfurt 05 mit der Albert-Schweitzer-Schule eine Kooperation für den Sepp-Herberger-Tag durchführen konnte. Es war für den Verein wichtig, nicht nur intern den sozialen Bildungsauftrag zu erfüllen, sondern auch in den Schulen der Region präsent zu sein und den Verein nach außen zu repräsentieren.

Der Sporttag fand in zwei Sporthallen der Schule statt, in denen zeitgleich die Übungen zum Erwerb des DFB-Abzeichens durchgeführt wurden. Nach der Begrüßung der Übungsleiter hatten die Kinder wie Syl, Yagi, Mert und Valleria viele Fragen an die Trainer des FC Schweinfurt 05. Viele der Kinder erzählten stolz, dass sie beim FT Schweinfurt oder der DJK Schweinfurt aktiv im Fußball spielen. Einige Mädchen berichteten auch von ihrer Leidenschaft für Korbball. Die Übungsleiter hörten den Kindern aufmerksam zu und gaben wertvolle Tipps.

Zu Beginn wurde den Kindern vermittelt, wie wichtig es im Fußball ist, als Team zusammenzuarbeiten. Sie mussten einen Kreis bilden und sich an den Händen halten, um dann durch einen Reifen zu schlüpfen, ohne sich dabei loszulassen. Die Übung verdeutlichte, wie Teamwork funktioniert, und alle feuerten sich gegenseitig an, um die Aufgabe erfolgreich zu meistern.

Danach ging es mit einer Aufwärmübung weiter, bei der den Kindern das Lauf-ABC nähergebracht wurde. Den Übungsleitern war es wichtig, den Kids zu zeigen, wie wichtig ein richtiges Aufwärmen vor dem Sport ist, um Verletzungen zu vermeiden. Die Kinder waren schnell motiviert und konnten es kaum erwarten, mit der gemeinsamen Trainingseinheit zu beginnen.

Im ersten Übungsteil mussten die Kinder einen Dribbelparcours erfolgreich durchlaufen. Dabei ging es darum, die Ballführung zu verbessern und den Abstand zwischen Spieler und Ball gering zu halten, sodass der Ball jederzeit kontrollierbar blieb. Sie mussten den Ball durch kleine Tore steuern und dabei Kegel umdribbeln. Schließlich musste der Ball unter einer Stange hindurch gespielt und über diese hinweg gesprungen werden, um den Ball sicher in einem Mini-Tor zu versenken.

Im zweiten Teil stand das Passspiel im Fokus. Die Kinder sollten einen Pass aus 1,5 Metern an eine Langbank spielen, sodass der Ball flach zurückprallte. In der dritten Übung ging es um das Elfmetertraining: Die Kinder sollten den Ball gezielt ins Tor schießen, um Punkte zu sammeln.

Abschließend gab es eine koordinative und kognitive Übung. Die Kinder mussten auf einem Bein stehen und sich Bälle zuwerfen, die sie anschließend um ihre Hüfte kreisen ließen, bevor sie die Bälle wieder zurück zu ihrem Übungspartner warfen.

Am Ende des Sporttags waren 121 Kinder stolz darauf, das Paule Schnupperabzeichen vom DFB erworben zu haben und den Sepp-Herberger-Tag erfolgreich gemeistert zu haben. Auch die vier Übungsleiter des FC Schweinfurt 05 waren mit der Resonanz und dem Engagement der Kinder sehr zufrieden und freuten sich über die Teilnahme.

Ein herzlicher Dank geht auch an die Lehrkräfte der Albert-Schweitzer-Schule, die die Durchführung des Sporttags unterstützten und so ermöglichten, dass der Verein vor Ort repräsentiert werden konnte.