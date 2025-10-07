Auto IU
Sportwagen gerät bei Würzburg unter die Leitplanke
WÜRZBURG – Ein Sportwagen ist am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 19 in Richtung Lengfeld aus unbekannter Ursache unter die Leitplanke geraten. Der Fahrer hatte Glück im Unglück und konnte sein Fahrzeug unverletzt verlassen.
Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle, kontrollierten den PKW auf auslaufende Flüssigkeiten und unterstützten die Polizei sowie den Abschleppdienst bei der Bergung. Obwohl der Sportwagen unter die Leitplanke geriet und die Scheibe und alles dahinter zerstört wurde, blieb der Fahrer glücklicherweise unverletzt.
Die örtlichen Einsatzkräfte waren vor Ort, um die Unfallstelle zu sichern und die weitere Bergung des Fahrzeugs zu gewährleisten.
