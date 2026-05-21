Sprayer auf frischer Tat ertappt: 34-Jähriger leistet bei Festnahme heftigen Widerstand
SCHWEINFURT – Das beherzte und vorbildliche Handeln einer Seniorin hat am Dienstagnachmittag zur Festnahme eines Randalierers in der Schweinfurter Innenstadt geführt. Ein 34-jähriger Mann hatte zuvor einen Brückenpfeiler mit Graffiti beschmiert. Als die Polizei den Tatverdächtigen stellte, schlug die Stimmung sofort in aggressive Ablehnung um.
Der Vorfall ereignete sich gegen 16:30 Uhr im Bereich zwischen der Landwehrstraße und der Ernst-Sachs-Straße. Eine 67-jährige Autofahrerin bewies im Vorbeifahren einen geschärften Blick: Sie beobachtete genau, wie der Mann verbotenerweise ein Graffiti an einen dortigen Brückenpfeiler anbrachte. Ohne zu zögern, wählte die Zeugin den Notruf der Polizei.
Obwohl die Streifenwagen der Schweinfurter Inspektion innerhalb weniger Minuten am Tatort eintrafen, hatte sich der Sprayer bereits aus dem Staub gemacht. Die 67-Jährige hatte den Beamten am Telefon jedoch eine ausgesprochen detaillierte und präzise Täterbeschreibung durchgegeben, die den entscheidenden Impuls für die Fahndung lieferfte.
Festnahme am Georg-Wichtermann-Platz eskaliert
Im Zuge der sofort eingeleiteten Bereichsfahndung im Stadtgebiet stieß eine Streife am zentralen Georg-Wichtermann-Platz auf eine Person, auf die die Beschreibung exakt passte. Bei der anschließenden Personenkontrolle zeigte sich der 34-jährige deutsche Staatsangehörige von Beginn an extrem unkooperativ, verbal aggressiv und weigerte sich, den Anweisungen Folge zu leisten.
Als die Beamten den Mann vorläufig festnehmen wollten, schlug die Situation endgültig in körperliche Gewalt um. Der 34-Jährige leistete erheblichen physischen Widerstand gegen die Festnahme. Den Polizisten gelang es jedoch rasch, den tobenden Randalierer zu fixieren, ihm Handschellen anzulegen und ihn zur Dienststelle abzutransportieren.
Der Ausflug hat für den Mann nun weitreichende Konsequenzen. Ihn erwartet ein umfassendes Strafverfahren, das weit über das bloße illegale Graffiti hinausgeht. Die Ermittler werfen ihm neben der klassischen Sachbeschädigung unter anderem auch Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vor.
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