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Sprechtag der Handwerkskammer Ebern für Unternehmer und Existenzgründer

1. Mai 2026Letztes Update 1. Mai 2026
Sprechtag der Handwerkskammer Ebern für Unternehmer und Existenzgründer
Symbolfoto: 2fly4
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EBERN, LKR. HAẞBERGE – Die Betriebsberatung der Handwerkskammer für Unterfranken bietet am Mittwoch, 13. Mai, einen kostenfreien Sprechtag für Handwerksbetriebe und Existenzgründer in Ebern an.

Von 10 bis 12 Uhr erhalten Interessierte in den Räumen der Verwaltungsgemeinschaft Ebern (Rittergasse 3) professionelle Unterstützung in betriebswirtschaftlichen Fragen. Das Beratungsangebot deckt ein breites Spektrum ab: von der ersten Existenzgründung über Finanzierungsfragen und Schwachstellenanalysen bis hin zur Planung der Betriebsübergabe.

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Die Beratung ist eine unentgeltliche Dienstleistung der Handwerkskammer für Unterfranken und richtet sich an alle bestehenden Handwerksbetriebe sowie angehende Gründer im Handwerk.

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Um eine vorherige Terminvereinbarung wird gebeten bei:

B.A. Torsten Zirkel

Telefon: 09771/6358942

E-Mail: t.zirkel@hwk-ufr.de

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