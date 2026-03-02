Sprechtag der Handwerkskammer Ebern
EBERN – Am Mittwoch, den 4. März 2026, bietet die Handwerkskammer für Unterfranken von 10:00 bis 12:00 Uhr einen kostenfreien Sprechtag in der Verwaltungsgemeinschaft Ebern an. In der Rittergasse 3 erhalten Handwerksbetriebe sowie Existenzgründer professionelle Unterstützung in allen betriebswirtschaftlichen Fragen.
Das Beratungsangebot deckt ein breites Spektrum ab, das von der ersten Gründungsidee über Finanzierungen und Schwachstellenanalysen bis hin zur geplanten Betriebsübergabe reicht. Da die Beratung eine unentgeltliche Dienstleistung der Handwerkskammer ist, stellt sie eine wertvolle Hilfe für die lokale Wirtschaft dar. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, wird um eine vorherige Terminvereinbarung bei Torsten Zirkel unter der Telefonnummer 09771/6358942 oder per E-Mail an t.zirkel@hwk-ufr.de gebeten.
