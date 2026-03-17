Sprechtag der Handwerkskammer für Unterfranken in Haßfurt
HASSFURT IM LANDKREIS HASSBERGE – Die Betriebsberatung der Handwerkskammer für Unterfranken bietet am Mittwoch, den 25. März 2026, einen kostenfreien Beratungstermin für Handwerksbetriebe und Existenzgründer an. Zwischen 10:00 und 12:00 Uhr können sich Interessierte im Landratsamt Haßberge über betriebswirtschaftliche Themen informieren.
Die Beratung findet in den Räumlichkeiten der Kreisentwicklung am Tränkberg 8 statt und deckt ein breites Spektrum ab: von der Existenzgründung und Finanzierungsfragen bis hin zur Schwachstellenanalyse und der geplanten Betriebsübergabe. Das Angebot richtet sich sowohl an bestehende Betriebe als auch an angehende Gründer im Handwerk und ist als Dienstleistung der Kammer unentgeltlich.
Für die Teilnahme ist eine vorherige Terminvereinbarung erforderlich. Interessierte wenden sich hierfür an Herrn Torsten Zirkel.
Kontakt für die Terminvereinbarung:
09771/6358942
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