Sprechtag der Handwerkskammer Haßfurt

EBERN – Die Handwerkskammer für Unterfranken bietet Handwerksbetrieben und Existenzgründern im Handwerk kostenfreie betriebswirtschaftliche Beratung an. Im Rahmen eines Sprechtags stehen Fachleute zur Verfügung, um unter anderem Themen wie Existenzgründung, Finanzierung, Schwachstellenanalyse und Betriebsübergabe zu besprechen.

Der nächste Sprechtag findet am Mittwoch, 5. Februar, von 10 bis 12 Uhr in der Verwaltungsgemeinschaft Ebern, Rittergasse 3, statt. Dieses Angebot richtet sich an bestehende Handwerksbetriebe und Existenzgründer und ist kostenfrei.

Für eine Terminvereinbarung wenden Sie sich bitte an B.A. Torsten Zirkel unter der Telefonnummer 09771/6358942 oder per E-Mail an t.zirkel@hwk-ufr.de.