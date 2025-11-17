Sprechtag der Handwerkskammer Haßfurt
LANDKREIS HASSBERGE – Die Betriebsberatung der Handwerkskammer für Unterfranken bietet am Mittwoch, den 26. November, im Landratsamt Haßfurt einen kostenfreien Sprechtag für Handwerksbetriebe und Existenzgründer an.
Unternehmer und Existenzgründer aus dem Handwerk können sich an diesem Sprechtag in allen betriebswirtschaftlichen Fragen beraten lassen. Die Beratung ist eine unentgeltliche Dienstleistung der Handwerkskammer und umfasst folgende Bereiche:
Existenzgründung
Finanzierungsfragen
Schwachstellenanalyse
Betriebsübergabe
Der Sprechtag findet am 26. November von 10:00 bis 12:00 Uhr im Landratsamt Haßfurt, Tränkberg 8, statt.
Um Terminvereinbarung wird gebeten bei B.A. Torsten Zirkel unter Telefon 09771/6358942 oder per E-Mail an t.zirkel@hwk-ufr.de.
