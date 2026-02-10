Auto IU

Sprenggranate im Waldgebiet gefunden: Kontrollierte Sprengung wird in Kleinostheim vorbereitet

Sprenggranate im Waldgebiet gefunden: Kontrollierte Sprengung wird in Kleinostheim vorbereitet
Symbolfoto: 2fly4
KLEINOSTHEIM – Nach dem Fund einer Sprenggranate in einem Waldgebiet bei der Rückelsbacher Schlucht am Montagabend bereitet die Polizei für den heutigen Dienstagvormittag eine kontrollierte Sprengung vor. Der Fundort zwischen der Autobahn A45 und der Waldstadt wurde weiträumig abgesperrt, wobei nach aktuellem Stand weder die Autobahn noch die Bahnlinie oder angrenzende Wohngebiete von Sperrungen betroffen sind.

Ein Team von Spezialisten ist bereits auf dem Weg, um nach einer Begutachtung vor Ort den exakten Sperrradius festzulegen. Unterstützt wird die Aschaffenburger Polizei bei den Maßnahmen durch Kräfte der Bayerischen Bereitschaftspolizei. Nach derzeitigen Planungen ist eine Evakuierung der Waldstadt nicht notwendig. Die Polizei wird rechtzeitig über den weiteren Fortgang und eventuelle zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen informieren.

10. Februar 2026Letztes Update 10. Februar 2026

