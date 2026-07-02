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Sprengung eines Ticketautomaten in Bad Kissingen: Kriminalpolizei ermittelt

2. Juli 2026Letztes Update 2. Juli 2026
Sprengung eines Ticketautomaten in Bad Kissingen: Kriminalpolizei ermittelt
Symbolfoto: 2fly4
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BAD KISSINGEN – Am frühen Donnerstagmorgen kam es am Bahnhof in Bad Kissingen zu einer gezielten Sprengung eines Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn. Die Täter sind derzeit flüchtig; die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hergang und polizeiliche Maßnahmen

Gegen 02:40 Uhr erschütterte eine laute Detonation den Bahnhofsbereich. Die herbeigeeilten Polizeikräfte sicherten das Gelände und stellten fest, dass der Ticketautomat durch eine Explosion gewaltsam geöffnet worden war.

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Zur Spurensicherung und Klärung des Tathergangs ist die Kriminalpolizei Schweinfurt vor Ort im Einsatz. Ob die Täter bei der Tat Bargeld erbeuten konnten und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

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Beeinträchtigungen im Bahnhofsbereich

Da durch die Wucht der Explosion Trümmerteile auf die Gleise geschleudert wurden, musste der Bahnhof gesperrt werden. Die Sperrung dauert aufgrund der laufenden Ermittlungen und Aufräumarbeiten voraussichtlich mehrere Stunden an.

Zeugenaufruf

Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die gegen 02:40 Uhr oder in der Zeit davor verdächtige Beobachtungen am Bahnhof Bad Kissingen gemacht haben, werden gebeten, sich umgehend zu melden:

  • Telefon: Kriminalpolizeiinspektion Schweinfurt, 09721 / 202-1688


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