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Sprung in eine neue Ära: Wiedereröffnung des Terrassenschwimmbads Bad Kissingen

10. Mai 2026Letztes Update 10. Mai 2026
Foto Ben Kiesel
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BAD KISSINGEN – Das Warten hat ein Ende: Nach einer umfassenden Modernisierung öffnet das Terrassenschwimmbad am Finsterberg am Freitag, den 15. Mai 2026, wieder seine Pforten. Mit einer Investition von rund 7,95 Millionen Euro hat die Stadt die Anlage technisch, ökologisch und optisch runderneuert.

In Zeiten von Schwimmbadschließungen setzt Bad Kissingen damit ein starkes Zeichen für Lebensqualität, Sport und Erholung in der Region.

Das ist neu im Bad

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Die Sanierung war ein Mammutprojekt, das weit über die reine Optik hinausging:

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  • Technik & Ökologie: Modernste Anlagen sorgen für einen nachhaltigen Betrieb.

  • Barrierefreiheit: Die gesamte Infrastruktur wurde für alle Besucher zugänglich gemacht.

  • Komfort: Neue Aufenthalts- und Loungezonen laden zum Verweilen ein.

  • Wahrzeichen: Der ikonische 10-Meter-Sprungturm glänzt in neuem Gewand.

Programm am Eröffnungstag (15. Mai)

Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, das sanierte Bad am Nachmittag bei freiem Eintritt zu erkunden:

  • Ab 13:45 Uhr: Musikalische Einstimmung durch das Jugendmusikkorps.

  • Ab 14:00 Uhr: Offizieller Festakt zwischen Sprung- und Schwimmerbecken.

  • Show-Highlight: Profi-Turmspringer weihen den sanierten Sprungturm mit spektakulären Einlagen ein.

  • Ab 16:00 Uhr: Übergang in den regulären Badebetrieb für die Sommersaison.

Vorschau: Familienfest im Juli

Wer am Eröffnungstag keine Zeit findet, sollte sich den Samstag, 11. Juli, rot im Kalender markieren: Dann lädt die Stadt zu einem großen Familienfest ein, um das „neue“ Bad gebührend zu feiern.

Das Terrassenschwimmbad ist damit pünktlich zur warmen Jahreszeit wieder der zentrale Treffpunkt für alle kleinen und großen Wasserratten der Region.

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