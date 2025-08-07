Sprung ins Abenteuer: Skyclimber heißt die neue Attraktion im Terrassenschwimmbad
BAD KISSINGEN – Die Modernisierung des Terrassenschwimmbads in Bad Kissingen schreitet voran. Am Dienstag wurde am Springerbecken eine neue Attraktion installiert: ein sogenannter „Skyclimber“. Die durchsichtige Kletterwand ist 5,27 Meter hoch und soll ab der Saison 2026 Kindern und Jugendlichen spannende Abenteuer bieten. Die Gesamtkosten für die Sanierung belaufen sich auf 7,9 Millionen Euro, und die Arbeiten liegen im Zeit- und Kostenplan.
Skyclimber und weitere Modernisierungsmaßnahmen
Der Skyclimber ist eine Kletterwand aus durchsichtigem Acrylglas, die in das Springerbecken mündet. Schwimmbadbesucher können ohne Gurt, Seil und Karabiner bis zu 4,50 Meter hochklettern und von dort aus ins Wasser springen. Dank eines Überhangs befindet sich der Kletterer immer über der Wasseroberfläche. Die Zuschauer haben freie Sicht, da die Konstruktion ohne störende Stahlstreben auskommt. Neugierige können die neue Attraktion bereits vom oberen Schwimmbadareal aus betrachten, die Nutzung ist aber erst ab der Saison 2026 möglich.
Aktuell ist das Terrassenschwimmbad im Teilbetrieb und bietet zu reduzierten Eintrittspreisen den oberen Bereich als Familienbad an. Das untere Areal mit dem sanierten Sprungturm und der neuen Kletterwand wird erst im Frühjahr 2026 freigegeben.
Zu den weiteren Modernisierungsmaßnahmen gehören die Edelstahlverkleidung der Sport- und Sprungbecken sowie die Erneuerung der Wege- und Liegeflächen. Außerdem sind eine barrierefreie Erschließung des unteren Bereichs, eine neue Schwimmbadtechnik mit drei Wärmepumpen und einer Photovoltaikanlage sowie die Erneuerung des Eingangsgebäudes und Kassensystems geplant.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!