Spuckst Du auf meine Karre, spürst Du meine Faust in der Fresse? – Zeugen in Würzburg gesucht!
WÜRZBURG / INNENSTADT – Die Polizei sucht nach einer körperlichen Auseinandersetzung in der Peterstraße sowohl Zeugen als auch die beiden direkt beteiligten Männer. Am Mittwochvormittag gegen 10:30 Uhr eskalierte dort ein Streit zwischen dem Fahrer eines silbernen Opel und einem Radfahrer. Nach ersten Erkenntnissen soll der Radfahrer zunächst gegen das Auto gespuckt haben, woraufhin der Autofahrer ausstieg und seinem Kontrahenten mehrfach ins Gesicht schlug.
Da sich beide Beteiligten noch vor dem Eintreffen der Streife vom Unfallort entfernt hatten, ist die Identität der Männer bislang ungeklärt. Die Beamten erhoffen sich nun Hinweise von Passanten, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem silbernen Opel und dessen Kennzeichen machen können. Personen, die sachdienliche Informationen zum Hergang oder zu den gesuchten Personen geben können, werden gebeten, sich umgehend mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt in Verbindung zu setzen.
