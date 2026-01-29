Staatliches Schulamt Bad Kissingen: Ehrungen für 25 und 40 Jahre Dienst
SCHWEINFURT – Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie im Landratsamt wurden zahlreiche Lehrkräfte für ihre 25- und 40-jährige Dienstzeit geehrt und für ihr langjähriges Engagement im Bildungsbereich gewürdigt. Schulamtsdirektorin Birgit Herré sowie der stellvertretende Landrat Gotthard Schlereth betonten in ihren Festreden den tiefgreifenden Wandel, den die Pädagogen über die Jahrzehnte mitgestaltet haben. Von der Ära des Overheadprojektors bis hin zum digitalen Klassenzimmer der Gegenwart haben die Geehrten das Schulsystem durch ihre Beständigkeit und Innovationskraft geprägt.
Neben der rein fachlichen Vermittlung von Wissen stand vor allem die menschliche Komponente des Lehrerberufs im Mittelpunkt der Feierstunde. Sabine Oschmann-Hockgeiger unterstrich, dass eine stabile und positive Beziehung zwischen Lehrkraft und Schülern die unverzichtbare Basis für jeden Lernerfolg darstellt. Die Geehrten fungierten über Jahrzehnte hinweg nicht nur als reine Wissensvermittler, sondern auch als wichtige Motivatoren, Ratgeber und Vertrauenspersonen für Generationen von Kindern und Jugendlichen.
In der modernen Informationsgesellschaft wachsen zudem die Anforderungen an die pädagogische Arbeit: In Zeiten einer digitalen Informationsflut sei es für Schüler essenziell, die Fähigkeit zur Selektion und kritischen Bewertung von Inhalten zu erlernen. Die Veranstaltung verdeutlichte, dass der Schuldienst weit über einen gewöhnlichen Beruf hinausgeht und ein hohes Maß an persönlichem Einsatz erfordert. Das Landratsamt und das staatliche Schulamt sprachen den Jubilaren ihren tiefen Dank für ihre Ausdauer und ihre wertvolle Arbeit für die Zukunft der Gesellschaft aus.
