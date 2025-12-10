Staatsbad Bad Kissingen stellt Sebastian Dresbach als neuen Geschäftsführer vor
BAD KISSINGEN – Sebastian Dresbach wird zum 1. Februar 2026 neues Mitglied der Geschäftsführung des Staatsbads Bad Kissingen. Gemeinsam mit dem aktuellen Geschäftsführer Daniel Bahn und Prokurist Sven Wirsing bildet er das neue Führungsteam, womit die Geschäftsführung des Staatsbads nun vollständig besetzt ist.
Die Berufung von Sebastian Dresbach wurde im Rahmen der Mitarbeiterversammlung am 9. Dezember 2025 bekannt gegeben. Er bringt umfassende Expertise aus dem Gesundheitsbereich und der Digitalisierung sowie eine regionale Verwurzelung (Wohnort Poppenroth) mit, was die Positionierung des Staatsbads stärken soll.
Neue Ausrichtung und Ziele
Die Hauptaufgabe des neuen Führungsteams ist es, die Marktorientierung der Organisation ergebnisorientiert zu verstärken und die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts nachhaltig zu erhöhen sowie die Auslastung und Wertschöpfung weiter auszubauen.
Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel betonte, dass man sich mit der Personalentscheidung bewusst vom traditionell repräsentativ ausgerichteten Kurdirektorat hin zu einem modernen und managementorientierten Geschäftsführungsmodell bewege.
Dieser Change-Prozess wird durch strukturelle Veränderungen untermauert: Bereits zum 1. Januar 2026 wird die Veranstaltungsabteilung der Stadt in das Staatsbad integriert.
Das neue Führungsteam
|Person
|Neue Position (ab 01.02.2026)
|Expertise / Hintergrund
|Sebastian Dresbach (Jg. 1977)
|Geschäftsführer (neu)
|Gesundheitsbereich, Digitalisierung, langjährige Management- und Projekt-erfahrung (u.a. ZTM Bad Kissingen GmbH).
|Daniel Bahn (Jg. 1985)
|Kaufmännischer Geschäftsführer (aktuell)
|Finanzverwaltung der Stadt Bad Kissingen (Leiter), Betriebswirtschaft, Steuerlehre, touristische Wurzeln (Hotelfachmann).
|Sven Wirsing
|Prokurist (aktuell)
|Ergänzt das Führungsteam.
