Staatsminister Bernreiter besucht Bad Kissingen: Vorbildprojekt für die energetische Transformation der Kläranlage
BAD KISSINGEN – Die Stadt Bad Kissingen wandelt ihre Kläranlage vom klassischen „Energiefresser“ zum zukunftsweisenden Energieerzeuger um. Bei einem Besuch der ersten abgeschlossenen Bauphase informierten sich Staatsminister Christian Bernreiter und Wolfgang Bücherl, Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in München, über den Fortschritt dieses Leuchtturmprojekts.
Millionen-Förderung für Dekarbonisierung
Das Projekt wird maßgeblich durch den Freistaat Bayern und die Europäische Union im Rahmen des EFRE-Programms (2021–2027) unterstützt. Bisher flossen 5,6 Millionen Euro in die Sanierung; weitere 2 Millionen Euro sind für das kommende Jahr in Aussicht gestellt. Die Fertigstellung der vollständig dekarbonisierten Anlage ist für Ende 2027 geplant.
Meilensteine der energetischen Sanierung
Ein erster zentraler Meilenstein ist die neu errichtete Photovoltaikanlage auf dem Gelände, die ab Ende 2026 jährlich etwa 1.600 Megawattstunden (MWh) Strom produzieren wird. Die weiteren Bauphasen umfassen die Installation von:
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Wärmepumpen und Wärmetauschern
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Einem Faulgasspeicher
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Einem leistungsstarken Batteriespeicher
Enorme Effizienzsteigerung und Kostensenkung
Durch die Maßnahmen sinkt der Energiebedarf der Anlage um etwa ein Drittel. Der verbleibende Energiebedarf von 2.200 MWh wird fast vollständig durch eigene, CO₂-neutrale Quellen gedeckt. Für die Stadt ergeben sich daraus handfeste wirtschaftliche Vorteile:
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Stabile Betriebskosten: Durch den Wegfall fossiler Energieträger spart die Stadt jährlich zwischen 250.000 und 350.000 Euro.
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Entlastung des Stromnetzes: Die dezentrale Energieerzeugung reduziert die Last für das öffentliche Netz.
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Betriebssicherheit: Der Umbau erfolgt Schritt für Schritt im laufenden Betrieb, wobei die bestehende Klärtechnik erhalten bleibt.
Ein Leuchtturmprojekt für Europa
Staatsminister Christian Bernreiter lobte die Vorbildfunktion des Projekts: „Wir wollen nachhaltige Stadtentwicklung fördern und Projekte realisieren, die als Beispiele für möglichst viele andere Kommunen dienen können.“ Wolfgang Bücherl hob hervor, dass das Projekt in einem Auswahlverfahren unter 178 Bewerbern zu den 24 geförderten innovativen Vorhaben zählte – ein Erfolg, der die Stärke der europäischen Zusammenarbeit bei der Bewältigung kommunaler Herausforderungen unterstreiche.
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