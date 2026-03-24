Stabile Strom- und Gaspreise bei der Überlandwerk Rhön GmbH und Rhöngas GmbH
BAD NEUSTADT UND MELLRICHSTADT – Trotz anhaltender geopolitischer Spannungen im Nahen Osten können sich die Kunden der Überlandwerk Rhön GmbH und der Rhöngas GmbH im Jahr 2026 auf stabile Energiepreise verlassen. Geschäftsführer Joachim Schärtl bestätigte am 23. März, dass es in diesem Jahr keine Preiserhöhungen geben wird.
Möglich macht dies eine vorausschauende und langfristig angelegte Beschaffungsstrategie. Durch den frühzeitigen Einkauf großer Energiemengen zu unterschiedlichen Zeitpunkten gelingt es den Unternehmen, kurzfristige Schwankungen auf den internationalen Märkten abzufedern. Diese Strategie hat sich bereits während der Energiekrise 2022/2023 bewährt und bietet den Verbrauchern in der Region nun erneut Planungssicherheit.
Das Unternehmen setzt bewusst auf Kontinuität und Verlässlichkeit, um die Verunsicherung durch weltweite Krisen zu minimieren. Neben gestaffelten Einkaufsmodellen spielt dabei auch eine breite Diversifizierung der Bezugsquellen eine zentrale Rolle. Ziel ist es, eine sichere und bezahlbare Versorgung zu fairen Konditionen zu gewährleisten.
Die Verantwortlichen beobachten die Entwicklungen an den Energiemärkten weiterhin kontinuierlich. Die aktuelle Preisstabilität unterstreicht laut Unternehmen die Bedeutung einer verantwortungsvollen Einkaufspolitik für die lokale Energieversorgung.
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