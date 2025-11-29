Stabwechsel bei den Schweinfurter Bürgervereinen
SCHWEINFURT – An der Spitze der Schweinfurter Bürgervereine gab es einen turnusgemäßen Wechsel: Marianne Prowald, Vorsitzende des Oberndorfer Bürger- und Kulturvereins, übergab den Vorsitz an Birgit Umhöfer, die Vorsitzende des Bürgervereins Gartenstadt.
Die feierliche Übergabe fand in Anwesenheit der Abordnungen aller Bürgervereine bei einer geselligen Brotzeit in der Gaststätte Gartenstadt statt.
In ihren Ansprachen betonten beide Frauen die zentrale Bedeutung des Zusammenhalts in den Bürgervereinen und unter den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt.
-
Marianne Prowald hob hervor: „Gerade in bewegten Zeiten ist es wichtig, dass wir als Gemeinschaft zusammenstehen und gemeinsam an einem Strang ziehen.“
-
Birgit Umhöfer erklärte: „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und darauf, die gute Zusammenarbeit der Vereine weiterzuführen. Unser Ziel ist es, bestehende Verbindungen zu stärken und neue Impulse für das Miteinander in der Stadt zu setzen.“
Die gemeinsame Brotzeit bot Gelegenheit zum Austausch und zur Konkretisierung von Planungen für das kommende Jahr. Birgit Umhöfer betonte abschließend, dass die Arbeit der Bürgervereine und anderer Organisationen das Verständnis füreinander fördert und die Wichtigkeit des ehrenamtlichen Engagements für das Stadtleben unterstreicht. Die Bürgervereine blicken mit dem Führungswechsel zuversichtlich auf die kommenden Aufgaben, Kirchweihen und Veranstaltungen.
