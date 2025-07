Stabwechsel beim Rotary Club Schweinfurt-Peterstirn – Völker übergibt an Pabst

SCHWEINFURT – Die diesjährige Amtsübergabe des Rotary Club Schweinfurt-Peterstirn fand in der Kugelmühle statt, dem Clublokal des Clubs. Dort übergab der bisherige Präsident Andreas Völker sein Amt an Manfred Pabst.

Völker blickte auf ein ereignisreiches Jahr zurück und betonte, wie lebendig die Clubarbeit verlaufen sei: „Unser Club hat viel bewegt – beispielweise beim Tag der Retter, der Teilnahme beim internationalen Friedensradeln und nicht zuletzt für Pater Silverius in Tansania. Besonders freut es mich, dass wir unser Rotarian Rowdy River Raft Race wiederbeleben konnten.“ Im Anschluss dankte er dem bisherigen Vorstand für die Zusammenarbeit und wünschte seinem Nachfolger Manfred Pabst viel Erfolg. Für besondere Verdienste wurden Holger Philipp, Marc-Alexander Katz und Thorsten Spiegel mit dem Paul-Harris-Fellow ausgezeichnet – eine Ehrung, benannt nach dem Gründer von Rotary International.

In seiner Antrittsrede würdigte Manfred Pabst das Engagement aller Clubmitglieder. Er erklärte, in seinem Amtsjahr wolle er bewährte Projekte nachhaltig fortführen. Einen besonderen Schwerpunkt wolle er auf die Gewinnung neuer Mitglieder legen, insbesondere auf die Wiederbelebung des Rotaract-Clubs in Schweinfurt. Auch solle der Rotary Club familienfreundlicher werden – ein Ziel, das bereits sein Vorgänger erfolgreich verfolgt habe.

Darüber hinaus soll der Fokus des Präsidentenjahres auf dem gemeinsamen Wirken und der Freude an der Mitgliedschaft in der „rotarischen Familie“ liegen. Pabst kündigte an, das clubübergreifende Miteinander mit anderen Rotary Clubs zu stärken. Er freue sich auf die Zusammenarbeit mit seinem Vorstandsteam, das er als das „beste, das man sich denken kann“ bezeichnete, und zeigte sich überzeugt von dessen Unterstützung.