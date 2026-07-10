Stabwechsel beim Rotary Club Schweinfurt-Peterstirn

SCHWEINFURT – Beim Rotary Club Schweinfurt-Peterstirn hat im Rahmen einer Veranstaltung in der Kugelmühle die turnusgemäße Amtsübergabe stattgefunden, bei der der bisherige Präsident Manfred Pabst die Leitung an Dr. Henrik Mömken übergeben hat.

Der scheidende Präsident blickte auf ein ereignisreiches Jahr zurück, in dem zahlreiche Aktivitäten und Projekte umgesetzt wurden. Dabei hob er insbesondere das gemeinschaftliche Engagement innerhalb des Clubs hervor, das das rotarische Jahr geprägt habe. Auch Veranstaltungen wie das Rotarian Rowdy River Raft Race wurden erfolgreich durchgeführt und als gemeinschaftliches Erlebnis beschrieben.

Im Rahmen der Übergabe wurden zudem mehrere Mitglieder für ihr besonderes Engagement ausgezeichnet. Die Ehrung mit dem Paul-Harris-Fellow wurde an mehrere langjährig engagierte Mitglieder verliehen und würdigt deren Einsatz innerhalb der Organisation.

Das könnte Dich auch interessieren: Aufgeklärt: Myrrhe ist der Tausendsassa bei Magen- und Darmbeschwerden und hat auch eine "opiate" Komponente

Der neue Präsident Dr. Henrik Mömken stellte in seiner Antrittsrede den Gedanken der Vereinfachung und der Freude am gemeinsamen Engagement in den Mittelpunkt. Unter dem Leitgedanken „Keep Rotary simple“ möchte er das kommende Amtsjahr vor allem auf Gemeinschaft, Austausch und Freude am Vereinsleben ausrichten und die Zusammenarbeit im Vorstandsteam weiter stärken.