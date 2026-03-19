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Stabwechsel im Leopoldina-Krankenhaus: PD Dr. Judith C. M. Sporn wird neue Chefärztin

19. März 2026Letztes Update 19. März 2026
    PD. Dr. C. M. Judith Sporn - Foto: PD. Dr. C. M. Judith Sporn
    Prof. Dr. Detlef Meyer - Foto: vm-photodesign
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    SCHWEINFURT – Im Leopoldina-Krankenhaus steht ein bedeutender Führungswechsel bevor: Privatdozentin Dr. med. Judith C. M. Sporn übernimmt zum 1. Juli 2026 die Leitung der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie. Sie folgt auf Prof. Dr. Detlef Meyer, der die Klinik 19 Jahre lang erfolgreich leitete und nun in den Ruhestand tritt.

    Mit PD Dr. Sporn gewinnt das Krankenhaus eine international erfahrene Chirurgin, die nach Stationen an renommierten US-Kliniken und dem Universitätsklinikum Münster zuletzt als Oberärztin an den Helios Kliniken Schwerin tätig war. Die gebürtige Bambergerin kehrt damit an eine Wirkungsstätte ihrer Anfänge zurück, da sie bereits zu Beginn ihres Studiums ein Praktikum im Leopoldina absolvierte. Ihr fachlicher Schwerpunkt liegt in der onkologischen Viszeralchirurgie und insbesondere in der roboterassistierten Chirurgie (DaVinci-System).

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    Die Leistungen und Schwerpunkte der Klinik im Überblick:

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    • Versorgungsspektrum: Jährlich werden ca. 3.000 Patienten ambulant und stationär behandelt. Das Angebot reicht von Schilddrüseneingriffen bis hin zu komplexen Operationen des Verdauungstraktes.

    • Onkologische Expertise: Unter Prof. Meyer wurde die Klinik zum Onkologischen Zentrum weiterentwickelt und war maßgeblich am Aufbau des Darm- und Pankreaskarzinomzentrums beteiligt.

    • Modernste Technik: Der Einsatz des DaVinci-Roboter-Systems ermöglicht hochpräzise, minimalinvasive Eingriffe.

    • Ambulantisierung: Ein Fokus liegt auf dem Ausbau ambulanter Leistungen in der Hernienchirurgie und Proktologie.

    Geschäftsführer Jürgen Winter und Prof. Meyer betonten gleichermaßen die hohe wissenschaftliche und fachliche Expertise der Nachfolgerin, die den überregionalen Ruf der Klinik weiter festigen soll.

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