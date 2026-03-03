Stadt Bad Kissingen führt virtuellen Mitarbeiter ein
BAD KISSINGEN – Die Stadtverwaltung modernisiert ihren Bürgerservice und bietet ab sofort einen KI-basierten virtuellen Mitarbeiter an, der Anfragen rund um die Uhr und in über 100 Sprachen beantwortet. Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel sieht in dem barrierefreien Assistenten einen wichtigen Schritt zur digitalen Verwaltung, der verlässliche Informationen jederzeit zugänglich macht.
Der KI-Assistent greift ausschließlich auf internes Verwaltungswissen wie Satzungen und Bekanntmachungen zu, wodurch Falschinformationen aus dem Internet ausgeschlossen bleiben. Bürger können ihre Fragen per Text oder Sprache auf der städtischen Homepage eingeben und sich die Antworten bei Bedarf auch vorlesen lassen. Da alle Daten auf deutschen Servern verarbeitet werden und sensible Eingaben durch eine Vorprüfung blockiert werden, ist das System vollständig DSGVO-konform.
Um den digitalen Kollegen stetig zu verbessern, sind alle Nutzer aufgerufen, die Antworten des Bots zu bewerten und Feedback zu geben. Erfahrungen aus anderen Kommunen zeigen, dass solche Assistenten das Personal erheblich entlasten und die Zahl der Anrufe im Rathaus deutlich senken können. Aktuell wird noch ein passender Name für den virtuellen Mitarbeiter gesucht; Vorschläge können bis zum 13. März eingereicht werden an
Weitere Informationen zum neuen Service
