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Stadt Bad Kissingen unterstützt Suche nach neuen Nutzungen für den Bahnhof

3. August 2026Letztes Update 3. August 2026
Stadt Bad Kissingen unterstützt Suche nach neuen Nutzungen für den Bahnhof
Bad Kissingen soll „zukunftsfähiger Bahnhof“ (ZKB) werden. Dafür braucht es aber zunächst genügend Mietinteressenten. Foto Ben Kiesel
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BAD KISSINGEN – Die Stadt Bad Kissingen unterstützt die Deutsche Bahn bei der Entwicklung des Bahnhofsareals und sucht gemeinsam mit ihr nach Mietinteressenten für das historische Bahnhofsgebäude. Ziel ist eine zukunftsfähige Nutzung und die Aufnahme in das Förderprogramm „Zukunftsfähiger Bahnhof“ (ZKB).

Der Bahnhof befindet sich im Eigentum der Deutschen Bahn. Die Stadt begleitet den Entwicklungsprozess bereits seit längerer Zeit und möchte gemeinsam mit der Bahn Perspektiven für eine nachhaltige Nutzung des Gebäudes schaffen.

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Aktuell werden Interessenten gesucht, die ihr grundsätzliches Interesse an einer Anmietung bekunden. In einem ersten Schritt geht es dabei noch nicht um verbindliche Mietverträge, sondern um sogenannte Letters of Intent beziehungsweise Absichtserklärungen.

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Der Nachweis einer wirtschaftlich tragfähigen Nutzung ist Voraussetzung dafür, dass die Deutsche Bahn eine Aufnahme des Bahnhofs Bad Kissingen in das Förderprogramm „Zukunftsfähiger Bahnhof“ prüft. Dieses soll die ganzheitliche Entwicklung von Verkehrsstation, Empfangsgebäude und Bahnhofsumfeld ermöglichen.

Im Bahnhofsgebäude stehen verschiedene Flächen für neue Nutzungskonzepte zur Verfügung. Im Erdgeschoss können auf rund 70 bis 110 Quadratmetern beispielsweise Gastronomie, Café oder Bäckerei entstehen. Im ersten Obergeschoss sind noch etwa 400 der insgesamt rund 700 Quadratmeter verfügbar. Diese eignen sich unter anderem für Büros, Praxen, Apartments oder Mitarbeiterwohnungen. Weitere rund 240 Quadratmeter stehen im zweiten Obergeschoss zur Verfügung.

Zusätzlich bietet die ehemalige Gepäckhalle mit rund 550 Quadratmetern Potenzial für unterschiedliche Nutzungen, etwa in den Bereichen Sport und Fitness, Ausstellung und Verkauf sowie Lager oder Produktion.

Im Zuge einer möglichen Sanierung ist außerdem der Einbau eines Aufzugs geplant, um die Obergeschosse künftig barrierefrei zu erschließen.

Interessierte können sich für ein Vermietungsexposé an die Wirtschaftsförderung der Stadt Bad Kissingen wenden.


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