Stadt Gerolzhofen ehrt Sportlerinnen und Sportler

GEROLZHOFEN – „Der Sport in seinen vielen Facetten bereichert unsere Gesellschaft und ist ein wichtiger Faktor des sozialen Miteinanders“, betonte Bürgermeister Thorsten Wozniak anlässlich der städtischen Ehrungen der Sportlerinnen und Sportler. Diese fanden in diesem Jahr an zwei Abenden im Theaterhaus des Kleinen Stadttheaters Gerolzhofen statt.

Sportreferent Christian Ach und Bürgermeister Wozniak würdigten die Leistungen von insgesamt 40 Kindern und Jugendlichen sowie 118 Erwachsenen. Geehrt wurden sowohl erfolgreiche Mannschaften in den Sportarten Basketball, Handball, Fußball, Sportschießen, Dart und Tanzen als auch herausragende Einzelsportlerinnen und -sportler in den Disziplinen Schach, Hundesport, Karate, Seifenkisten- und Kartsport, Schwimmen und Ringen.

Bürgermeister Wozniak hob hervor, dass GEROLZHOFEN und RÜGSHOFEN über ein breites Sportangebot verfügen, das in der Region seinesgleichen sucht. „Wir sind Sportstadt. Es gibt Hunde- und Pferdesport, Dart, Schwimmen, Kart- und Seifenkistenfahren, Tanzen, Sportschießen, Tennis, Fußball, Handball, Basketball, Korbball, Turnen, Fitness, Kegeln, Radfahren, Kampfsport und vieles mehr“, betonte er. Besonders lobte er, dass sowohl die Jüngsten als auch Seniorinnen und Senioren sportlich gefördert und eingebunden werden. Sein Dank galt den erfolgreichen Sportlerinnen und Sportlern sowie der gesamten „Sportfamilie“, also allen, die sich in den Vereinen, Verbänden und Sportschulen engagieren.

„Erfolg beim Sport hat einen größeren Maßstab als nur zu gewinnen: Beim Sport werden Werte vermittelt, die in unserer Gesellschaft unverzichtbar, aber nicht mehr selbstverständlich sind. Das ist der Erfolg der gesamten Sportfamilie“, unterstrich Bürgermeister Wozniak in seiner Rede.

Für die musikalische Umrahmung sorgte Rapper Jonas Ochs (Bambägga) bei den Jugend- und Kinder-Ehrungen, während „Ein Fall für Zwei“ den Abend der Erwachsenenehrungen stimmungsvoll begleiteten.

Geehrt wurden:

Schachklub: Lothar Ress, Bernd Steinerstauch, Roland Stegnar, Günter Renner, Kilian Heilmann, Jan Kleinert, Lorenz Ament, Luca Jäger, Jan Dittmann, Janik Bock, Robert Damm.

Dart-Team Clatsch-Up:

Sotirios Mitsianis, Christopher Riedel, Christian Kleinhenz, Josef Heil, André Weimann, Marco Meyer, Moritz Götz, Patrik Eichelsdörfer.

Schützenverein:

Marcel Kempken, Reinhard Pfleger, Jürgen Ankenbrand, Urban Kestler.

TV Gerolzhofen, Basketball:

Markus Krapf, Marcel Bauer, Dominik Engel, Toni Reinhardt, Simon Plener, Jonas Kleinhenz, Constantin Appold, Felix Haupt, Konstantin Soldatkin, Alexander Rößner, Kevin Howard, Joshua Orth, Phil Lias Salender.

FC Gerolzhofen, Fußball:

David Johanni, Elias Schmitt, Nemanja Vukovic, Luis Würffel, Jannik Merkel (Trainer), Simon Dolag, Jakob Kemmer, Stefan Weinknecht, Christian Zimmer, Lukas Ditzel, Christian Lang, Marcel Stahl, Jonas Graf, Fynn Schmitt, Johannes Theobald, Noah Ben Schneider, Vinzent Kimmel, Kevin Weinbeer, Austine Okoro, Niclas Burger, Maximilian Gallet, Eduard Krüger, Lukas Muck, Thiemo Barthel, Timo Göbel, Joshua Spitzner, Nils Tioka, Jonas Göbel, Stefan Nöthling, Lukas Bock, André Ditterich, Tobias Gnebner, Stefan Krämer, Manuel Schiebel.

FC Gerolzhofen, Fußball Senioren A:

Christoph Appold, Thiemo Barthel, Jörg Bergmann, Daniel Bräuter, André Ditterich, Dominik Engel, Alexander Förster, Kevin Frazier, Frank Gehring, Michael Gemirr, Sascha Günther, Fabian Hahn, Daniel Hämmerlein, Daniel Haub (Trainer), Sebastian Hauck, Christoph Herbig, Daniel Horn, Timo Jopp, Daniel Klein, Alexander Kneißl-Bedenk, Oliver Lück, Patrick Neidhold, Austine Okoro, Thomas Ott, Tino Pabst, Martin Rothenanger, Stefan Rothenanger (Trainer), Alexander Sauer, Daniel Saukel, Matthias Schärf, Florian Scharf, Adam Schendzielorz, Markus Schmid, Daniel Schmidtmann, Max Seuferling, Florian Ullrich, Stefan Weinknecht, Niklas Wilhelm, Johann Wittenberg.

Kampfsportschule Müller, Karate:

Heike Schuster, Margarete Reen, Maya Berthel, Negar Ebadi, Nele Kunze, Jakob Wozniak, Noah Pietrzik, Jan Pietrzik, Jan Kürschner, Ben Kürschner, Mael Seifert, Dora Mikus, Lea Büttner, Leo Müller, Erik Zühlke.

RSV Schonungen, Ringen:

Oliver Gräb.

TV Gerolzhofen, Schwimmen:

Anna Schwaab, Eva Weigand, Jule Schmitt, Veit Braum, Oskar Soremski, Luisa Gerber, Marc Bauer, Xaver Zink.

FC Gerolzhofen, Majorettes:

Anna Maria Gallet, Jasmin Dornheim, Anna Kestler, Maja Kestler, Mara Rippstein, Marie Bandorf, Christin Bäuerlein, Julia Hümpfer, Selina Hoffart

TV Gerolzhofen 1862, Handball:

Eliana Christ, Lilly Wagner, Lana Dereser, Mira Dereser, Liz Demel, Rusel Kälij, Hanna Hillemeyer, Melina Ott, Fiona Brand, Karla Bäuerlein, Katharina Kaul, Ronja Biermann.

Allgemeiner Hundeverein:

Antonia Manger, Angelina Scranlin (beide Rally Obedience).

Motorsportvereinigung:

Paul Wald (Jugend-Kart), Leo Müller, Sarah Brandt, Jana Brandt, Fynn Haub, Pauline Haub, Leander Schminke (alle Seifenkisten).