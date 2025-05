Stadt Schweinfurt: Mieter für Café an der Gutermann-Promenade gesucht

SCHWEINFURT – Die Hospitalstiftung sucht einen Nachmieter für das leerstehende ehemalige Main-Café an der Gutermann-Promenade.

Das Objekt wird als sanierungsbedürftig beschrieben, bietet jedoch großes Potenzial für eine individuelle und kreative Neugestaltung in attraktiver Lage direkt am Mainufer. Die Hospitalstiftung zeigt sich bereit, sich an den Sanierungskosten zu beteiligen, beispielsweise durch eine Mietreduzierung, um gemeinsam mit Interessenten ein ansprechendes Ambiente zu schaffen.

Die Lage an der Gutermann-Promenade wird als gut frequentiert durch Fußgänger und Radfahrer hervorgehoben und lädt mit viel Grün zum Verweilen ein. Die Schweinfurter Innenstadt ist nur wenige Gehminuten entfernt.

Ein ausführliches Exposé mit den entsprechenden Ansprechpartnern für Interessenten ist auf der Homepage der Stadt Schweinfurt unter www.schweinfurt.de einsehbar.