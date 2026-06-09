Stadt Schweinfurt sagt Danke: Ehrenamtsabend auf dem Volksfest würdigt unermüdlichen Einsatz
SCHWEINFURT – Ob im Sportverein, bei der Feuerwehr, im kulturellen Bereich oder im sozialen Dienst: Ehrenamtlich Engagierte leisten tagtäglich einen unschätzbaren Beitrag für das gesellschaftliche Zusammenleben und prägen das Gesicht der Stadt Schweinfurt in besonderer Weise. Als Zeichen der Anerkennung und des Dankes lädt die Stadtverwaltung in dieser Woche zu einem ganz besonderen Abend ein.
Am kommenden Donnerstag, den 11. Juni 2026, findet ab 17:00 Uhr der traditionelle Ehrenamtsabend statt. Als stimmungsvolle Kulisse dient in diesem Jahr das bunte Treiben auf dem Schweinfurter Volksfest.
Einladung an alle Inhaber der Bayerischen Ehrenamtskarte
Eröffnet wird die feierliche Veranstaltung offiziell durch Oberbürgermeister Ralf Hofmann. Eingeladen sind alle Bürgerinnen und Bürger, die im Stadtgebiet Schweinfurt wohnen und im Besitz der Bayerischen Ehrenamtskarte sind.
Die Karte ist ein sichtbares Zeichen des tiefen Respekts für überdurchschnittlichen Einsatz. Um sie zu erhalten, müssen die Helferinnen und Helfer neben der Volljährigkeit ein regelmäßiges, freiwilliges und unentgeltliches Engagement von mindestens fünf Stunden pro Woche beziehungsweise 250 Stunden im Jahr über einen längeren Zeitraum nachweisen.
Austausch und Vernetzung im Mittelpunkt
Neben der offiziellen Würdigung durch das Stadtoberhaupt soll der Abend vor allem den Menschen gehören, die sonst meist im Hintergrund die Fäden ziehen. Im gemütlichen Rahmen des Volksfestes steht der gegenseitige Austausch im Mittelpunkt.
Die Veranstaltung bietet den Engagierten eine ideale Plattform, um:
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Miteinander ungezwungen ins Gespräch zu kommen
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Wertvolle Erfahrungen aus den verschiedenen Sparten zu teilen
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Neue Kontakte zu knüpfen und Netzwerke zu erweitern
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Gemeinsam auf das Erreichte anzustoßen
Die Stadt Schweinfurt freut sich auf einen geselligen Abend und ein starkes Signal für die Lebendigkeit des lokalen Ehrenamts.
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