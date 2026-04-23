Stadt Schweinfurt und die Lokale Agenda 2030 beteiligen sich an der Zukunftswoche Mainfranken
SCHWEINFURT, LKR. SCHWEINFURT – Vom 25. April bis zum 3. Mai findet die 5. Zukunftswoche Mainfranken statt, die sich den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen widmet. Die Stadt Schweinfurt sowie die Lokale Agenda 2030 beteiligen sich mit einem umfangreichen Programm an der Initiative, die von der memo-Stiftung ins Leben gerufen wurde.
Der Auftakt in Schweinfurt erfolgt am Samstag, den 25. April, von 10:00 bis 14:00 Uhr mit einem Aktionstag auf dem Marktplatz. Passend zum Start der Fahrradsaison bietet eine Rad-Repair-Station Hilfe zur Selbsthilfe an. Zudem besteht die Möglichkeit, Fahrräder durch die Polizei codieren zu lassen, um den Diebstahlschutz zu erhöhen. Ergänzt wird der Tag durch Sammelaktionen für alte Mobiltelefone und Präsentationen von Schülern der Walther-Rathenau-Schulen zu nachhaltigen Zukunftsideen.
Mobilität und Klimaanpassung im Fokus
Im weiteren Wochenverlauf stehen zahlreiche Formate auf dem Programm, die verschiedene Aspekte der Nachhaltigkeit beleuchten:
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Sonntag, 26. April: Die 11. „Kidical Mass“ startet als Fahrrad-Demo für kinderfreundliche Verkehrssicherheit.
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Montag, 27. April: Schüler des FutureLab präsentieren ihr Forschungsprojekt zur Klimaanpassung im Innenhof der Walther-Rathenau-Schulen. Am Abend informiert die Stadtverwaltung in der Rathausdiele über kommunale Vorhaben im Klimaschutz.
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Thementage: Vorträge zur Elektromobilität, ein Wärmepumpenspaziergang durch die Altstadt sowie „Wärmepumpen-Partys“ in verschiedenen Stadtteilen bieten praktische Einblicke für Bürger.
Klima-Spaziergang durch die Stadtentwicklung
Ein besonderes Angebot folgt am Mittwoch, den 29. April. Bei einem Klima-Spaziergang stellt die Stadtverwaltung bereits realisierte Projekte aus den Bereichen Stadtentwicklung und Klimaanpassung vor. Interessierte Bürger können hierbei direkt vor Ort erfahren, wie sich das Stadtbild im Hinblick auf den Klimawandel verändert.
Das vollständige Programm mit allen Terminen und Details ist online verfügbar unter
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