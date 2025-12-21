Auto IU

Stadt Schweinfurt unterstützt den Ausbau eines Zentrums für therapeutisches Reiten in der Partnerstadt Lutsk

21. Dezember 2025Letztes Update 21. Dezember 2025
Bild von wal_172619 auf Pixabay
Sparkasse

SCHWEINFURT – Schweinfurt unterstützt seine ukrainische Partnerstadt Lutsk im Rahmen der bestehenden Städtepartnerschaft mit einer Spende von Reitzubehör. Die Ausrüstung ist für den Ausbau therapeutischer Reitangebote für Veteranen und deren Kinder bestimmt.

Therapie für Kriegstraumatisierte

Therapeutisches Reiten ist eine bewährte Ergänzung zu klassischen Therapien. Die Stadt Lutsk bietet bereits eine spezielle Form der Reittherapie an, die sich als wirksam erwiesen hat, um körperliche und seelische Wunden bei Veteranen und ihren Familien zu lindern.

Besonders während des Krieges bietet diese Behandlungsmethode einen wichtigen Zugang zu Kindern und Jugendlichen, die traumatische Erlebnisse verarbeiten müssen.

Sandra Grätsch Oberbürgermeisterin für Schweinfurt
Mehr

Oberbürgermeister Sebastian Remelé äußerte die Hoffnung, mit der Spende den Ausbau des Therapieprogrammes zu ermöglichen: „Wir hoffen, mit dieser Spende die nachhaltige Betreuung von Kriegsversehrten und ihren Kindern unterstützen zu können, für die die Rückkehr in ein normales Leben oft nur schwer möglich ist.“

Tiere in Angst - Bitte verzichte auf Böller und Raketen an Silvester
Dein Ding
Mobilität im Landkreis Schweinfurt

Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

21. Dezember 2025Letztes Update 21. Dezember 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)