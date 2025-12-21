Stadt Schweinfurt unterstützt den Ausbau eines Zentrums für therapeutisches Reiten in der Partnerstadt Lutsk
SCHWEINFURT – Schweinfurt unterstützt seine ukrainische Partnerstadt Lutsk im Rahmen der bestehenden Städtepartnerschaft mit einer Spende von Reitzubehör. Die Ausrüstung ist für den Ausbau therapeutischer Reitangebote für Veteranen und deren Kinder bestimmt.
Therapie für Kriegstraumatisierte
Therapeutisches Reiten ist eine bewährte Ergänzung zu klassischen Therapien. Die Stadt Lutsk bietet bereits eine spezielle Form der Reittherapie an, die sich als wirksam erwiesen hat, um körperliche und seelische Wunden bei Veteranen und ihren Familien zu lindern.
Besonders während des Krieges bietet diese Behandlungsmethode einen wichtigen Zugang zu Kindern und Jugendlichen, die traumatische Erlebnisse verarbeiten müssen.
Oberbürgermeister Sebastian Remelé äußerte die Hoffnung, mit der Spende den Ausbau des Therapieprogrammes zu ermöglichen: „Wir hoffen, mit dieser Spende die nachhaltige Betreuung von Kriegsversehrten und ihren Kindern unterstützen zu können, für die die Rückkehr in ein normales Leben oft nur schwer möglich ist.“
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!