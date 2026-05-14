Stadt und Landkreis Schweinfurt: Gemeinsam für eine bessere Versorgung in der Pflege
STADT UND LANDKREIS SCHWEINFURT – Die Zukunft der Pflege in der Region aktiv gestalten: Unter diesem Motto kamen am 5. Mai 2026 knapp 50 Experten im Landratsamt Schweinfurt zur vierten regionalen Pflegekonferenz zusammen. Unter dem Dach der GesundheitsregionPlus diskutierten Vertreter aus Politik, Kassen, Kliniken und Pflegeeinrichtungen über neue Strategien und konkrete Hilfsangebote.
Eine Premiere gab es an der Spitze des Gremiums: Erstmals leitete der neue Schweinfurter Oberbürgermeister Ralf Hofmann gemeinsam mit Landrat Florian Töpper die Konferenz.
Fokus Demenz: Früherkennung und Unterstützung
Zentrales Thema der diesjährigen Versammlung war die Versorgung von Menschen mit Demenz. Florian Weidinger vom Projekt digiDEM Bayern präsentierte hierzu aktuelle regionale Daten. Aufbauend auf erfolgreichen Screening-Tagen im Jahr 2025 wurde deutlich, wie wichtig eine frühzeitige Diagnose und die Entlastung pflegender Angehöriger – gerade im ländlichen Raum – sind.
Neu: Der Demenz-Wegweiser
Als konkretes Ergebnis der Zusammenarbeit wurde der neue Demenz-Wegweiser vorgestellt. Die Broschüre entstand in Kooperation mit dem Pflegestützpunkt, der Fachstelle für pflegende Angehörige und der Gerontopsychiatrischen Vernetzung Main-Rhön.
Der Wegweiser bietet:
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Bündelung aller regionalen Versorgungsangebote und Kontaktadressen.
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Informationen zu digitalen Hilfsmitteln.
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Tipps zur Förderung der Selbstbestimmung im Alltag.
Das Heft wird künftig über Beratungsstellen und die Sozialdienste der Krankenhäuser direkt an Betroffene und ihre Familien verteilt.
„Post mit Herz“ geht in die nächste Runde
Besonderes Lob gab es für die Initiative „Post mit Herz“. Die Aktion, bei der Bürger Weihnachtskarten an Bewohner stationärer Einrichtungen schreiben, war im vergangenen Jahr ein voller Erfolg. Aufgrund der positiven Resonanz der Heime wird die Aktion im Herbst 2026 erneut über die Medien gestartet.
Landrat Florian Töpper und Oberbürgermeister Ralf Hofmann betonten abschließend, dass die enge Verzahnung von Stadt und Landkreis sowie die Nutzung digitaler Angebote der Schlüssel seien, um die pflegerische Versorgung in der Region Schweinfurt nachhaltig zu sichern.
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