Stadt und Universität Würzburg veröffentlichen Ergebnisse der Bürgerbefragung zum Wohlbefinden
WÜRZBURG – Wie zufrieden sind die Würzburgerinnen und Würzburger mit ihrem Alltag und wo sehen sie Handlungsbedarf? Der nun veröffentlichte Ergebnisbericht der Bürgerbefragung 2025 liefert detaillierte Antworten auf diese Fragen.
Die Befragung wurde im Frühjahr 2025 als Teil des Projekts „Smarte Region Würzburg“ in Zusammenarbeit mit der Julius-Maximilians-Universität durchgeführt. Insgesamt 3.255 Bürgerinnen und Bürger beteiligten sich und gaben Auskunft zu Themen wie Wohnqualität, Mobilität und Infrastruktur. Ziel war es, subjektive Einschätzungen mit objektiven Stadtdaten zu verknüpfen, um eine fundierte Grundlage für die künftige Stadtentwicklung zu erhalten.
„Die Ergebnisse zeigen sehr eindrucksvoll, was Lebensqualität in Würzburg ausmacht: ein sicheres Wohnumfeld, gute Erreichbarkeit und attraktive öffentliche Räume“, erklärt Oberbürgermeister Martin Heilig. Besonders positiv fällt das allgemeine Wohlbefinden aus: 76,8 % der Befragten geben an, in ihrer Wohnumgebung gut zur Ruhe kommen zu können, und 80,2 % fühlen sich in ihrem Viertel sicher.
Auch die Nahversorgung wird überwiegend positiv bewertet: 67,4 % sind mit dem Angebot an Lebensmittelgeschäften zufrieden. Kritisch geäußert haben sich hingegen 27,6 % der Teilnehmenden zum Pflegezustand von Gehwegen und Straßen.
Zusammenfassend wünschen sich die Bürgerinnen und Bürger für eine weitere Steigerung der Lebensqualität vor allem sicherere Wege, gepflegtere Grünflächen, weniger Lärm sowie mehr wohnortnahe Treffpunkte. Die Ergebnisse dienen der Stadt nun als Kompass, um zukünftige Maßnahmen noch gezielter an den Bedürfnissen der Menschen auszurichten.
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