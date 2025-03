Stadt Volkach zeichnet Susanne Holst-Steppat für ihr langjähriges Wirken als ehrenamtliche Leitung der vhs aus

VOLKACH – In einer besonderen Feierstunde im Schelfenhaus hat die Stadt Volkach Susanne Holst-Steppat, die langjährige ehrenamtliche Leiterin der Volkshochschule Volkach, mit der silbernen Stadtplakette ausgezeichnet und in den Ruhestand verabschiedet.

„‘Bildung ist der Schlüssel zur Freiheit‘. Dieses Zitat von Aristoteles erinnert uns daran, wie bedeutend Bildung in jeder Lebensphase ist – besonders für Erwachsene, die oft mit Herausforderungen konfrontiert sind, die weit über das Klassenzimmer hinausgehen. Susanne Holst-Steppat hat sich in ihrer zwölfjährigen Amtszeit als Leitung der Volkshochschule Volkach als eine wahre Wegbereiterin für Bildung und Integration erwiesen“, so der Erste Bürgermeister Volkachs, Heiko Bäuerlein, der Susanne Holst-Steppat für ihren „unermüdlichen“ und „unschätzbaren Beitrag zur Entwicklung der Volkshochschule Volkach“ dankte.

Bevor das Stadtoberhaupt die Silberne Stadtplakette an die sichtlich überraschte Susanne Holst-Steppat überreichen konnte, skizzierte er ihren Werdegang als ehrenamtliche vhs-Leiterin und betonte, dass man mit dieser Auszeichnung eine herausragende Persönlichkeit ehre, die das Bildungsangebot in Volkach entscheidend geprägt habe. 2013 übernahm sie die Leitung und startete sofort mit verschiedenen Projekten, darunter die Modernisierung des Programmheftes, die Digitalisierung der vhs und die Qualitätssteigerung sowie -sicherung des Angebots. Besonders tatkräftig setzte sie sich für den vhs-Verbund mit der vhs Gerolzhofen ein.

Ein zentrales Anliegen von Susanne Holst-Steppat war ihr Engagement für geflüchtete Menschen. „In einer Zeit, in der viele von ihnen in unsere Stadt kamen und sich in einer neuen Umgebung zurechtfinden mussten, hat sie sofort den Aufbau und die Durchführung von Deutschkursen vorangetrieben. Von Alphabetisierungskursen bis hin zu allgemeinen Sprachkursen hat sie nicht nur die Kursleitungen geschult, sondern auch selbst als Projektleiterin agiert. Für diese Leistungen wurde sie im vergangenen Jahr als Teil des Helferkreises Mainschleife mit dem 9. Integrationspreis des Landkreises Kitzingen ausgezeichnet“, erklärte der Bürgermeister.

Abschließend zeichnete das Stadtoberhaupt die langjährige vhs-Leiterin aus und dankte ihr für „das außergewöhnliche Engagement, deine Vision und die Leidenschaft für Bildung. Du hast unser Volkacher Gemeinwesen ungemein bereichert!“

Die Bezirksvorsitzende des Bayerischen Volkshochschul-Verbandes, Renate Knaut, schloss sich den Worten des 1. Bürgermeisters an und dankte Susanne Holst-Steppat für ihren jahrelangen Einsatz. „Du wolltest die vhs immer gut in die Zukunft führen und die Voraussetzungen dafür hast du geschaffen. Ich freue mich, dass du der vhs Volkach / Gerolzhofen als Kursleiterin erhalten bleibst!“, so Knaut. Auch Gerolzhofens 1. Bürgermeister Thorsten Wozniak dankte im Namen des vhs-Verbundes vhs Gerolzhofen-Volkach.

Bevor die langjährige vhs-Leitung dann abschließend ein großes Dankeschön an die Stadt und alle Beteiligten aussprach, die sich seit Jahren für die Erwachsenenbildung engagieren, gab sie in einem launigen und informativen Gespräch mit der Pressereferentin der VG Volkach, Katja Eden, einen persönlichen Einblick in ihre facettenreiche Arbeit.

Moderiert wurde der Abend von Sigrid Klemenz, und für die musikalische Umrahmung sorgte das Duo Voice & Strings (Barbara Brand & Thomas Steppat).