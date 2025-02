Stadt Würzburg vergibt Hubland-Bauplätze an private Bauherren im Losverfahren – Ausschreibung läuft bis 31. März 2025

WÜRZBURG – Die Stadt Würzburg vergibt Bauplätze auf dem Hubland-Gelände an private Bauherren im Losverfahren. Interessierte können sich bis zum 31. März 2025 für die Ausschreibung bewerben.

Insgesamt stehen folgende Grundstücke zur Verfügung:

Zwei Einfamilienhausgrundstücke (EFH 11A und 11B) im Quartier III zum Verkauf

Ein Kettenhausgrundstück (V4.8) im Quartier IV zum Verkauf

Ein Einfamilienhausgrundstück (ERB 105) im Quartier V im Erbbaurecht

Eckdaten zu den Grundstücken:

Bauplatz 11A – Verkauf, 408 qm, für Privatpersonen

Bauplatz 11B – Verkauf, 367 qm, für Privatpersonen

Bauplatz V4.8 – Verkauf, 1.148 qm, für eine private Baugruppe

Bauplatz 105 – Erbbaurecht, 444 qm, für Privatpersonen

Das Vergabeverfahren richtet sich an Selbstnutzer, die Zuteilung der Bauplätze erfolgt per Los. Die Bewerbungsfrist endet am 31. März 2025 um 15:00 Uhr.

Alle Ausschreibungsunterlagen sind auf www.wuerzburg-hubland.de verfügbar.

Interessierte können die Grundstücke selbstständig besichtigen oder an geführten Besichtigungsterminen teilnehmen:

26. Februar 2025 – 15:00 bis 16:00 Uhr

07. März 2025 – 13:00 bis 14:00 Uhr

Der Treffpunkt ist direkt an den jeweiligen Grundstücken. Während der Besichtigungszeiten steht vor Ort eine städtische Mitarbeiterin für Fragen zur Verfügung.

Weitere Informationen und die Bewerbungsunterlagen finden Sie auf der Website der Stadt Würzburg: www.wuerzburg-hubland.de