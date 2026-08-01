Stadtbücherei Bad Kissingen lädt in den Sommerferien zum Lesen und Entdecken ein

BAD KISSINGEN – Auch während der Sommerferien bleibt die Stadtbücherei Bad Kissingen durchgehend geöffnet und bietet ein vielseitiges Angebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Zudem wurde die Leihfrist für alle Medien auf vier Wochen verlängert.

Ob Bücher, Hörbücher, Spiele, Tonies oder Zeitschriften – die Stadtbücherei hält für die Ferienzeit eine große Auswahl an Medien bereit. Wer im Urlaub oder von zu Hause aus lesen möchte, kann außerdem das digitale Angebot über die e-medien-franken und die Libby-App nutzen. Mit einem gültigen Leseausweis stehen dort rund um die Uhr eBooks, Hörbücher, Videos, Musik und digitale Zeitschriften zur Verfügung.

Im August finden außerdem zwei Termine des offenen Lesekreises mit Marlies Fichte statt: am Dienstag, 11. August, von 10 bis 12 Uhr sowie am Donnerstag, 13. August, von 16 bis 18 Uhr im ersten Obergeschoss der Stadtbücherei. Inhaltlich sind beide Treffen identisch. Besprochen werden unter anderem der Roman „Die Straße“ von Robert Seethaler sowie weitere ausgewählte Texte. Neue Interessierte sind willkommen, eine vorherige Lektüre des Buches ist nicht erforderlich.

Auch für Kinder gibt es in den Sommerferien ein besonderes Angebot. Ab dem 6. August liest Ginetta jeden Donnerstag um 16 Uhr in der Kinderabteilung aus Bilderbüchern vor.

Weitere Informationen zum Angebot der Stadtbücherei sind auf der Internetseite der Stadt Bad Kissingen verfügbar.

www.badkissingen.de/opac