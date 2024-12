Stadtbücherei Würzburg nimmt Bayerischen Bibliothekspreis 2024 entgegen

WÜRZBURG – Inspiration, Fantasie, Innovation, Begegnung und Integration: Moderne öffentliche Bibliotheken sind längst mehr als nur Bücherregale, in denen schweigend gelesen wird. Sie sind „Orte des Lernens, Chancengleichheit, der Begegnung und der Demokratie, denn Bildung schützt vor Fake News.

Sie atmen Geschichten, machen die Zukunft erlebbar und öffnen sich immer weiter in die Gesellschaft als integrativer, sozialer Raum“, betonte Dr. Rolf-Dieter Jungk, Amtschef des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst, bei der Verleihung des Bayerischen Bibliothekspreises 2024 in Würzburg.

Im Mozart-Areal wurde der Hauptpreis an die Stadtbücherei Würzburg und der Sonderpreis an die Stadtbücherei Marktoberdorf verliehen. Dr. Jungk zitierte den Schriftsteller Elias Canetti: „Die beste Definition von Heimat, das ist eine Bibliothek“, und hob damit die zentrale Rolle von Stadtbüchereien im öffentlichen Leben hervor.

Die Stadtbücherei Würzburg beeindruckte durch die kontinuierliche Weiterentwicklung ihrer Angebote und die Umsetzung ihres Bibliotheksentwicklungsplans. Besonders hervorgehoben wurde die Stadtteilbücherei am Hubland, die als „öffentliches Wohnzimmer“ neue Maßstäbe setzt und digitale Mitgestaltung für alle ermöglicht. Sabine Guhl, Geschäftsführerin des Bayerischen Bibliotheksverbandes, und Ute Palmer, Leiterin der Landesfachstelle für das Öffentliche Bibliothekswesen, lobten das innovative Konzept und die Strahlkraft der Würzburger Bibliothek, die auch mit der geplanten Stadtteilbücherei Versbach weiterhin Vorbildcharakter haben werde.

Während die Stadtbücherei Marktoberdorf den Sonderpreis für die Neugestaltung ihrer Bibliothek als öffentlichen Begegnungsort erhielt, wurde Würzburg mit dem Hauptpreis für den „Paradigmenwechsel von Bibliotheken zu integrativen Orten des sozialen Miteinanders“ ausgezeichnet. „Wir hoffen, dass diese Strahlkraft, die von Würzburg ausgeht, auch andere Stadtbüchereien inspiriert“, erklärte Palmer.

Würzburgs Bürgermeisterin Judith Roth-Jörg würdigte gemeinsam mit Martha Maucher, der Leiterin der Stadtbücherei, und dem 45-köpfigen Team die Auszeichnung. „Liebes Büchereiteam, Sie sammeln nicht nur Bücher, sondern auch Preise“, sagte sie und betonte das Engagement, die Kreativität und die Visionen des gesamten Teams. Die Stadtbücherei habe in den letzten Jahren Orte geschaffen, an denen Begegnung, Teilhabe und soziale Gemeinschaft erlebt werden können – wahre Ankerpunkte in der Gesellschaft.

Der Bayerische Bibliothekspreis wird vom Bayerischen Kunstministerium in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Bibliotheksverband vergeben. Der Hauptpreis ist mit 10.000 Euro, der Sonderpreis mit 5.000 Euro dotiert und würdigt herausragende innovative Bibliotheksangebote und zukunftsweisende Projekte.