Stadtbusverkehr in Bad Kissingen: Omnibusverkehr Franken GmbH übernimmt Betrieb ab 1. Januar 2026

BAD KISSINGEN – Zum 1. Januar 2026 steht im Stadtbusverkehr von Bad Kissingen ein Betreiberwechsel an: Die Omnibusverkehr Franken GmbH (OVF) übernimmt den operativen Fahrbetrieb als Subunternehmer der Stadtwerke Bad Kissingen. Während sich die Firma Weltz-Stadtbusverkehr nach langjähriger und zuverlässiger Zusammenarbeit zum Stichtag aus dem Auftrag verabschiedet, bleiben für die Fahrgäste die gewohnten Linien, Haltestellen und Abfahrtszeiten vollständig erhalten.

Die Stadtwerke Bad Kissingen tragen weiterhin die Gesamtverantwortung für die Organisation und Ausgestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Geschäftsführerin Anja Binder sprach der Firma Weltz ihren ausdrücklichen Dank für das langjährige Engagement aus, welches die Mobilität in der Kurstadt nachhaltig geprägt habe. Die Neuausschreibung der Linien erfolgte nach EU-Recht, wobei die OVF mit dem wirtschaftlichsten Angebot bei gleichzeitig hohen Qualitätsstandards überzeugte, wie Geschäftsführer Dr. Ralf Merkl erläuterte.

Für die Kunden ändert sich im Alltag wenig: Die bewährte Kooperation mit dem Nahverkehr Mainfranken (NVM) wird fortgesetzt, sodass Tickets wie gewohnt über die bekannten Kanäle gebucht werden können. Um den Übergang so transparent wie möglich zu gestalten, haben die Stadtwerke ihr Online-Informationsangebot erweitert. Sämtliche Linien- und Fahrpläne sowie Bestellformulare für Sondertickets sind ab sofort zentral auf der Website der Stadtwerke unter www.stwkiss.de abrufbar.

Zusätzliche Details und Fahrplaninformationen finden sich zudem auf der Website des Nahverkehr Mainfranken. Für persönliche Rückfragen steht das Team der Stadtwerke im Kundeninformationszentrum in der Würzburger Straße 5 zu den regulären Öffnungszeiten bereit. Alternativ ist der Service telefonisch unter der kostenfreien Nummer 0800 826 826 0 oder per E-Mail erreichbar.