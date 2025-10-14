Stadtduell zwischen FT Schweinfurt und FC Schweinfurt 05
SCHWEINFURT – In der Derbytime der beiden Schweinfurter Nachwuchsteams auf dem tiefen Geläuf setzte sich der FC Schweinfurt 05 am Samstag gegen die FTS Schweinfurt mit einem knappen, aber verdienten 2:1 (1:1) durch. Das Stadtduell war von Beginn an intensiv und umkämpft, aber aufgrund der herbstlich schwierigen Bedingungen und vieler einfacher Ballverluste spielerisch überschaubar. Der FC 05 erwischte den besseren Start und ging durch eine schöne Einzelleistung von Hannes Knüttel mit 0:1 in Führung.
Die FTS hielt kämpferisch dagegen und nutzte einen Patzer in der Viererkette der Schnüdel, um durch Manuel Fateus den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich zu erzielen. Nach dem Seitenwechsel blieb das Bild ähnlich: viele Zweikämpfe, wenig Spielfluss. Den Siegtreffer für die Gäste erzielte der ehemalige Turner Brian Breinert, der auf 1:2 stellte. In der Schlussphase verteidigte der FC 05 den knappen Vorsprung routiniert und brachte die drei Punkte mit.
Trotz des intensiven Derbys und des Sieges muss sich der FC Schweinfurt 05 in den kommenden Wochen spielerisch deutlich steigern, um den Anschluss an die Tabellenspitze zu halten. Die nächste große Herausforderung wartet bereits am kommenden Wochenende im Sachs-Stadion mit dem Spitzenreiter aus Coburg.
