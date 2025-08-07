Stadtlauringen: Verabschiedung von Andrea Ziegler in den Ruhestand

STADLAURINGEN – Nach 32 Jahren im Dienst wurde Andrea Ziegler, eine langjährige Mitarbeiterin des Wasserzweckverbands Stadtlauringer Gruppe, in den Ruhestand verabschiedet. Die Verabschiedung fand im historischen Rathauskeller in Anwesenheit von Bürgermeister Friedel Heckenlauer, Geschäftsleiter Renè Schäd und zahlreichen Kolleginnen und Kollegen statt.

Andrea Ziegler war seit 1993 eine tragende Säule des Wasserzweckverbands. Sie prägte die Arbeit des Verbands durch ihre Fachkompetenz, ihr Engagement und ihre kollegiale Art. Ihre Kollegen schätzten sie besonders für ihre Hilfsbereitschaft und ihr fundiertes Wissen.

Bürgermeister Friedel Heckenlauer würdigte Andrea Ziegler als verlässliche und engagierte Mitarbeiterin, die die Entwicklungen des Verbands mitgestaltet und begleitet hat.

In ihrer Dankesrede blickte Frau Ziegler auf die Anfänge ihrer Tätigkeit zurück und betonte das gute Miteinander im Kollegium, für das sie sich herzlich bedankte.