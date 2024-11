Stadtlauringer Weihnachtsmarkt

STADTLAURINGEN – Der traditionelle Weihnachtsmarkt auf dem historischen Marktplatz lädt am ersten Adventswochenende wieder Besucher aus nah und fern ein. Zahlreiche Marktstände mit kunstvollen und nützlichen Waren bieten ein vielfältiges Angebot, ergänzt durch den Kunsthandwerkerhof und den Schüttbau der Amtskellerei.

Kulinarisch werden keine Wünsche offen gelassen: Neben dem klassischen Glühwein warten Bratwurst, Wagyu-Burger, Crêpes, Kürbissuppe und Pilzragout auf die Gäste. Musikalisch untermalt wird das weihnachtliche Ambiente durch die örtlichen Musikvereine, die auf dem Marktplatz auftreten.

Ein besonderes Highlight ist die Kunst im Kunsthandwerkerhof. Dort können die Besucher nicht nur die Werke des Schweinfurter Künstlers Jochen KH Helge bewundern, sondern auch die kreativen Ergebnisse des Ferienspaßprogramms „StreetArt“.

Für die Kleinen hält der Weihnachtsmarkt magische Momente bereit. Am Samstag eröffnet das Christkind mit seinen Engeln den Markt und sammelt Wunschzettel ein. Kinder, die eine persönliche Antwort vom Christkind erhalten möchten, sollten Name und Adresse auf ihren Zettel schreiben. Am Sonntag sorgt der Nikolaus für Freude, indem er kleine Gaben verteilt. Zusätzlich gibt es im Schüttbau ein Mal- und Bastelangebot für Kinder, während Erwachsene bei Kaffee und Kuchen, organisiert von der katholischen Kirchenstiftung, entspannen können.

Weitere Informationen und das vollständige Programm finden Interessierte unter www.stadtlauringen.de

