Stadtradeln 2025: Schülerinnen und Schüler mit Radaktionstag am Gymnasium Gerolzhofen
LANDKREIS SCHWEINFURT – Im Rahmen des Stadtradeln-Wettbewerbs des Klima-Bündnisses haben 794 Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Schweinfurt 21 Tage lang insgesamt über 130.000 Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt.
Durch dieses Engagement, an dem sich auch das Landratsamt beteiligte, konnten beeindruckende 21 Tonnen CO2 vermieden werden, was das Ziel des Landkreises unterstreicht, fahrradfreundlicher zu werden und den Radverkehr weiter zu stärken. Den Titel der fahrradaktivsten Schule sicherte sich das Gymnasium Gerolzhofen, das mit 249 Schülern 9.298 Kilometer sammelte.
Belohnt wurde das Gymnasium Gerolzhofen, das als zertifizierte Umweltschule ausgezeichnet ist, kürzlich mit einem Radaktionstag im Pausenhof. Landrat Florian Töpper betonte bei der Veranstaltung, dass in der Schule die Grundlage für klimaverträgliches Verhalten gelegt werde und es wichtig sei, die Verkehrssicherheit in den Fokus zu stellen.
Fokus auf Sicherheit und Geschicklichkeit
Zu diesem Zweck wurde im Pausenhof ein Fahrradparcours mit Stationen wie Spurbrett, Achter und Schrägbrett aufgebaut. Die Schülerinnen und Schüler konnten unter Aufsicht der örtlichen Verkehrspolizei, vertreten durch die Fahrradstaffel mit Michael Kraft und Irene Wölfel, ihre Geschicklichkeit testen.
Zusätzlich zur praktischen Prüfung der Fahrfertigkeiten wurden wichtige Hinweise zur Verkehrstauglichkeit der Fahrräder sowie zum richtigen Verhalten im Straßenverkehr vermittelt. Der Landkreis Schweinfurt stellte außerdem Informationsmaterialien wie die Kampagnenbroschüre „Bayern Mobil Sicher ans Ziel“, Tipps zum ganzjährigen Radfahren, sowie kleine Give-Aways und einen Fair-Trade-Sesamriegel bereit.
Der abwechslungsreiche Vormittag diente somit der Förderung der Fahrfertigkeiten und dem Wissenserwerb rund um das Thema Fahrradnutzung und Sicherheit im Straßenverkehr. Der Landkreis freut sich auf die Beteiligung weiterer Schulen beim nächsten Stadtradeln.
Weitere Informationen zum Radverkehr im Landkreis Schweinfurt sind auf der Homepage des Landratsamtes unter www.landkreis-schweinfurt.de/radverkehr zu finden. Bei Fragen kann direkt Kontakt zum Landratsamt aufgenommen werden: per E-Mail an ursula.schmidt@lrasw.de oder telefonisch unter 09721/55-732.
